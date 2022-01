Nem fogja kitalálni miért perel Győr fideszes polgármestere: megdicsérték a kakasát, perre ment

Az Azonnali a Facebook oldalukon számolt be arról, hogy feljelentette laptársukat egy "cock" miatt a győri fideszes polgármester.



Kép: Facebook/Dézsi Csaba

A lap szerint Dézsi Csaba Andrást az háborította fel, hogy az Ugytudjuk.hu angol nyelvű címmel közölt hírt arról, hogy látogatást tett egy rádióstúdióban és oda magával vitte a Pihe nevű kakasát is. Az Ugytudjuk.hu ezt

The major of Győr show his cock to everybody”, vagyis „Győr polgármestere mindenkinek megmutatja kakasát”