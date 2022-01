Eddig fasisztának nevezték, most már le is nácizták Orbánt a bosnyákok

Egyre veszélyesebbnek tartják a bosnyákok és immár egy német lap is Orbán Viktor balkáni politikáját, amivel a Boszniát bomlasztó helyi szerbeket támogatja – számol be róla a 24.hu.



A magyar kormányfőt eddig lefasisztázták, most viszont már „le is nácizzák” Boszniában. Most hirtelen lemondták Orbán szarajevói látogatását, miközben az USA, az EU, Törökország és Szerbia is tárgyal a térségről.

Elnapolták Orbán Viktor január 25-i szarajevói látogatását, ám a hivatalos indoklás azonban sokakban kétségeket ébresztett, hiszen Bosznia-Hercegovina és Magyarország egymást követi a világ harmadik és negyedik legrosszabb helyén az egymillió lakosra számított Covid-halálozásban.

A boszniai út lemondását ugyanis megelőzte Orbán Viktor tavalyi évzáró kormányinfója, ahol arra a kérdésre, mekkora az esélye a belátható jövőben az unió bővítésének, azt felelte:

Mindent megteszek annak érdekében, hogy meggyőzzem Európa nagy vezetőit arról, hogy ugyan a Balkán lehet, hogy tőlük messzebb van, mint Magyarországtól, de az ő biztonságuk szempontjából is kulcskérdés, hogy hogyan oldjuk meg egy olyan államnak a biztonságát, amelyben kétmillió muszlim él

Bosnyák ellenzéki pártok már másnap követelték, hogy fújják le Orbán tervezett szarajevói látogatását. A boszniai államfő nem mondta, hogy nem látnák szívesen Orbánt Szarajevóban, ám január 5-én a Bosznia-Hercegovinai Nemzetközi Tudományos és Művészeti Akadémia tagjai nyílt levelet intéztek a magyar kormányfőhöz, s kimondták azt, amiről Komsic nem beszélt:

egyszerűen nem látnák szívesen Szarajevóban Orbánt.

Ennél súlyosabb állítást is megfogalmazott a levél címében a testület:

Alapvetően az Ön gondolkodása egy náci ideológia

– az erről szóló hír az akadémia honlapján is elérhető.

A további részletek a 24.hu cikkében olvashatók el.

