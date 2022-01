Keményen trollkodják a tűzvonalba került Orbánt – Márki-Zay és Hont is felbukkant

Hogy már beszámoltunk róla, esti poszttal jelentkezett Facebook oldalán Magyarország miniszterelnöke, a kép Madridban készült, ahova az európai konzervatív pártvezetők egyeztetése miatt utazott el.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

A képhez nem sok magyarázatot fűzött, mindössze annyit, hogy:

Van kérdés?

A képhez kapcsolódik az is, hogy a La Vanguardia című spanyol lap szerint Orbán Viktor is aláírta azt a közös nyilatkozatot, amiben az EU épp Madridban tanácskozó szélsőjobboldali-populista pártjai Oroszországot teszik felelőssé az ukrán határon kialakult helyzetért. Ám a kép alá egy igen fontos komment is érkezet.

Márki-Zay ugyanis hiába hívta vitára Orbán Viktort, ő arra nem válaszolt, csupán Hollik közölt annyit, hogy:

Mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Beosztottal pedig nincs értelme vitatkozni

Ám az ellenzék miniszterelnök jelöltje nem adta fel, ugyanis ma Lázár Jánost is vitára hívta.

A jelenlegi miniszterelnök egyelőre fél a vitától, lássuk, Lázár János hajlandó-e kiállni velem. A demokrácia alapja a vita. Aki közfeladatra jelentkezik, attól alapvető tisztelet a választók felé. Arra kérem Lázár Jánost, hogy adja meg ezt a tiszteletet a választópolgároknak. Bízom benne, hogy bátrabb lesz, mint a főnöke, és nem fog hazugságok mögé bújva megfutamodni

- írta neki.

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor