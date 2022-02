Úgy égetik a közpénzt Orbánék a Facebookon, mintha nem lenne holnap

Magyarországon a legtöbben még ma is a Facebookot használják, így ez lett a magyar politikusok, pártok kedvenc hirdetési felülete is számol be róla a G7.

A Facebook Ad Library oldalán 2019 óta nyomon lehet követni, hogy mely szervezetek és mekkora összeget költöttek a közösségi portálon politikai reklámra. A legnépszerűbb közösségi oldal költései mellett ebben már az Instagram-reklámok költségei is láthatóak.

A kormánypárti propagandát legnagyobb erővel toló Megafon, amely vezeti a 2019 áprilisa óta vezetett listát. Január végéig 580 milliót költöttek el az összesen 4,4 milliárdosra kimutatott politikai hirdetésekből.

A legtöbbet költő szervezetek között második helyen a Fidesz áll, 507 millióval, őket a kormány követi 500 millióval. Negyedik helyen egy ellenzéki szócső, az ezalenyeg.hu áll ez sem párt vagy politikus tulajdonában áll, de egy MSZP-s politikushoz köthető.

A lap szerint az látszik, hogy

a Facebookon elköltött 3,4 milliárd forint 58 százaléka a NER-hez, 34 százaléka az ellenzékhez, 3 százaléka pedig az Európai Bizottsághoz köthető, míg 5 százalék egyéb civil szervezetekhez vagy cégekhez.

A számításhoz a száz legtöbbet költő Facebook-oldal kötődését vizsgáltuk át, ami a teljes költés 87 százalékát adta.

A 40 vizsgált ország közül csak az Egyesült Államokban és Ukrajnában költöttek többet a GDP arányában politikai Facebook-hirdetésekre, mint hazánkban.

A cikk kitér arra is, hogy nem meglepő, de a politikai reklámok mennyisége is kiemelkedő idehaza:

Magyarországon 12,7 reklám jut ezer emberre, aminél csak Dánia, Ciprus és az Egyesült Államok adata magasabb.

És ha már jelentős részben a közpénzt költik az elképesztő mennyiségű hirdetésre, annyi megnyugtató lehet, hogy viszonylag olcsón teszik. Az egy hirdetésre jutó költség a középmezőnyben van.

Forrás: G7