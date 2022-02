"Unortodox fideszes vagyok, a vadaknak libsi vagyok, a libsiknek náci" – interjút adott Balassagyarmat polgármestere

Csach Gáborral készített interjút a HVG360. Csach magyar művészettörténész és politikus. 1989 óta tagja a Fidesznek, 2006 és 2019 között Balassagyarmat alpolgármestere, 2019 óta a város polgármestere.



Kép: YouTube

Szerinte Balassagyarmat különleges világ, a kommunizmus idején a megyeszékhely áthelyezését nehezen emésztette meg az itteni öntudatos, büszke nép, ebben a közegben könnyebb „bolondnak” lenni, a művészetek kezdtek érdekelni.

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen sokoldalú, érzékeny ember mit keres a politikában azt felelte:

A városvezetés is rendkívül kreatív dolog. Annak idején az fordított a közélet felé, amikor 16 évesen a rendőrök elvittek minket. Bátyám Fodor Gáborral együtt volt katona, nekem meg Bilecz Endre, a később az MDF-et és az SZDSZ-t is megjárt politikus lett a gimnáziumi tanárom. Orbán is, Fodor is többször járt nálunk, Nagy Imre temetését követően egyértelmű volt, hol a helyem. Így alakult meg az első nógrádi Fidesz-csoport.