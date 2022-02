Dúró Dóra azt állította, hogy összegyűjtött elég aláírást, aztán kiderült, hogy mégse

A Mi Hazánk jelöltje, Dúró Dóra már meg is köszönte a józsefvárosi és a ferencvárosi emberek támogatását, majd azzal is elbüszkélkedett, hogy „a választókerületben is a harmadik, illetve a budapesti Mi Hazánk-jelöltek közül is harmadikként sikerült összegyűjtenem”. Csakhogy ez mégsem jött össze.

Fotó: valasztas.hu

A Józsefváros Újság vette észre, hogy Dúró neve nem jelent meg a nyilvántartásba vett jelöltek között a választási iroda honlapján.

A politikus a lapnak azt mondta, volt néhány érvénytelen ajánlás azok között, amiket bevitt, de a pénteki bizottsági ülés idejére, ahol arról döntenek, hogy nyilvántartásba veszik-e, szerinte biztosan meglesz a megfelelő mennyiség.

Hivatalosan február 25-ig lehet ajánlásokat gyűjteni.

Forrás: 444.hu