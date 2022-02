Házkutatást tart a rendőrség Zugó ellenzéki önkormányzatánál, megjelentek a polgármester lakásában is

A politikus szerint az ügy szálai a kormányzat felső köreihez vezető ügynek lehetnek ellenzéki önkormányzatot érintő vonatkozásai. A rendőri intézkedés hírét Zugló szocialista polgármestere megerősítette.

Most kaptam a hírt, hogy házkutatás zajlik a zuglói önkormányzatnál, illetve a kerület egyik cégénél. Sajnos hallottam olyan információkat, amelyek arra utaltak, hogy ez be fog következni, mivel a SYS IT Services Kft-t érintő nyomozásnak lehetnek ellenzéki önkormányzatokat érintő szálai. Meg is kérdeztem Polt Pétertől, valóban így van-e, de a legfőbb ügyész kitérő választ adott.