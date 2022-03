Harmincezer halott szavazhat a Fideszre – ennyi elhunyt szerepel a határon túli levélszavazók névjegyzékén

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hadházy Ákos azt állítja, a Választási Iroda elismerte: a határon túlról levélben szavazók listáján több mint 15 ezer halott is lehet.



Fotó: Pixabay

A szabadeuropa.hu most arról számolt be, akár harmincezer határon túli halott szavazó is szerepelhet a választási névjegyzékben.

Bár meghaltak, a Nemzeti Választási Iroda rendszerében tovább élnek, és akár szavazhatnának is a választásokon. Legalábbis ezt mondják azok a politikai szereplők, akik szerint Erdélyben és a Vajdaságban szinte bárki szavazhat a halottak helyett.

- írja a lap.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt felfüggesztené a levélszavazást, amíg a magyar választási rendszer anomáliái miatt vissza lehet élni a levelekkel.

Amíg nincs arra garancia, hogy csak élő emberek szavaznak, addig fel kell függeszteni a levélszavazást, és a konzulátusokon kell biztosítani a szavazási lehetőséget, akár több napon keresztül. Ebben partnerek vagyunk, minden szavazat fontos, de legalább ennyire fontos, hogy a csalás lehetőségét kizárjuk

- írta Márki Zay Péter.

A lap egy személyes sors történetét is közli, hogy példával szemléltesse az esetet:

Károly még február elején kapott levelet a Nemzeti Választási Irodától, amelyben arról értesítették: felvették a névjegyzékbe és sok szeretettel várják április 3-án, hogy éljen választójogával a szabolcsi 4-es választókerületben. A férfi nem tudta átvenni a levelet, helyette egyik rokonának adta oda a postás. Miután az asszony kibontotta és elolvasta, összegyűrte az értesítést, és a kukába dobta. Félóra múlva dühében kivette a szemetesből, és lefotózta. Károly ugyanis nem tud szavazni, mert már tizennégy éve halott. Még 2008 nyarán fulladt a Tiszába Szabolcs megyében. Miután megtalálták a holttestét, a családja eltemette egy Tisza-tó-környéki városban. Hozzátartozói szerint tizennégy éve elhunyt rokonukat, – akinek a nevét kegyeleti okokból megváltoztatta a lap – még most is szavaztatná a kormány.

A Nemzeti Választási Iroda nem tudott érdemi választ adni a lap kérdésére, miszerint “szerepelhet-e Károly tizennégy évvel a halála után is a névjegyzékben?”. A Szabad Európának egy neve elhallgatását kérő, választási delegáltként dolgozó Szabolcs megyei férfi, úgy nyilatkozott, hogy “rizikós”, “Magyarországon nem jellemző, de

összességében meg lehet oldani a halottak szavaztatását Magyarországon is az április választásokon.

A választási delegált szerint az a kérdés, hogy az ellenzék mire jut szavazatszámláló toborzóakciójával, vagyis lesz-e minden szavazókörben delegált. A férfi szerint azonban így is kijátszható a rendszer, aki így fogalmazott:

“Ha a szavazókörben van legalább egy ellenzéki delegált, és ki akarná játszani, akkor meg tudnám csinálni. Ha én vagyok a választási bizottság vezetője, akkor teljesen szokványosan és normálisan egyszerűen kiküldeném az ellenzéki választási delegáltat a mozgóurnával. Amíg házakhoz jár a másik két társával, addig ha bejön a szavazókörbe olyan, aki már nem él, vagyis halott, de szavazni szeretne, és ebbe fű alatt beleegyeznek a bizottsági tagok, gyorsan meg lehet csinálni. De az a helyzet, hogy sok buktató van benne, az én pályafutásom alatt nem sok ilyen volt”.

Önmagában egy név ismeretével nem lehet más nevében szavazni. Az NVI a levélszavazatok azonosítólapjait tételesen ellenőrzi. Amennyiben ez hiányos vagy hibás, a leadott levélszavazat érvénytelen a visszaélések megakadályozása miatt. A Nemzeti Választási Iroda ezúton is jogkövető magatartásra hívja fel a levélben szavazó és minden más választópolgár figyelmét, hiszen a választások tisztasága közös érdekünk, a választási csalás pedig bűncselekmény.

- áll a Nemzeti Választási Iroda válaszában.

Juhász Péter politikai aktivista, az Együtt egykori politikusa a lapnak elmondta: Sok olyan emberrel találkozott, aki nem túlzottan kedveli a Fidesz ténykedését a térségben, ezért egyre inkább arra a következtetésre jutott, hogy a Fidesz nagyarányú erdélyi szavazatainak száma nem azt jelenti, hogy annyira sokan szavaznának a pártra, hanem azt, hogy csak ezek a levélszavazatok jutnak el Magyarországra, ami szerinte óriási különbség.

A videóból is teljesen egyértelműen látszik, hogy elcsalható a választás. A halottaknak kiküldött leveleket is be tudják gyűjteni, és azok alapján is szavazhatnak családtagok, bárki be tudja adni a Demokrácia Központokban a szavazatot bárkinek a nevében, ráadásul senki nem ellenőrzi. Nem ellenőrzött körülmények között zajlik sem az X behúzása, sem az, hogy utána nem bontja-e ki valaki a borítékot, és rakja át egy másikba. Teljes lelki nyugalommal tudnak csalni, akik csalni akarnak. Innentől kezdve nem szabad messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy az Erdélyből érkező szavazatok aránya hogy néz ki a választásokon ahhoz képest, hogy hányan szeretik ott a Fideszt, vagy hányan nem.

— fogalmazott Juhász Péter.

További részletek itt olvashatóak.

Forrás: nyugatifeny.hu, szabadeuropa.hu

Címlapkép: Pixabay