Hadházy: több mint tizenötezer halott lehet a határon túli levélszavazók névjegyzékén

A Választási Iroda elismerte: a határon túlról levélben szavazók listáján több mint 15 ezer halott is lehet, akik helyett sajnos a buzgó fideszes aktivisták minden további nélkül el tudják küldeni levélben a szavazatokat.

Fotó: Facebook

Az Iroda ugyanis megküldte Hadházy Ákosnak, hogy hány elhunyt határon túli honfitársunkat jelentettek ki a szavazásra jogosultak közül.

2018 és 2021 között négy év alatt összesen 3085 főt. Ezzel szemben 2018-ban 378 445 regisztrált szavazó volt – írja a független parlamenti képviselő hétfőn délelőtt élesedett Facebook-posztjában.

Ha tudjuk azt, hogy Magyarországon évente 1000 főből 13-15 ember hal meg, akkor könnyen kiszámolható, hogy a határon túli regisztrált választók közül négy év alatt elhunytak száma minimum 20 ezer körül lehet. Ehhez képest csak 3000 honfitársunkat törölték a nyilvántartásból. A többiek címére ugyanúgy kiküldik a leveleket, mintha élnének és hozzátartozóik minden további nélkül szavazhatnak is helyettük

- vezette le számításai végeredményét a korrupcióvadásznak is nevezett, egykori fideszes, majd LMP-s politikus.

Megkérdeztem a Választási Irodát, hogy mit szándékoznak ez ellen – a választásokat eleve komolytalanná tevő – anomália ellen, de a válasz egyáltalán nem megnyugtató. Beadtak egy törvényjavaslatot arról, hogy aki több választáson inaktív, azt töröljék a rendszerből. Ez egyrészt semmit nem oldana meg, de úgy látom, a Fidesz nem is fogadta el a módosítást. Másrészt állítólag kiadtak egyszer valami közleményt, hogy jó lenne lejelenteni az elhunytakat.

A halottak helyett szavazás természetesen nem a legnagyobb volumenű választási csalás lesz. (Ennél sokkal nagyobb jelentőségű, hogy az állami rádióban és televízióban az ellenzék egyszerűen nem jelenhet meg, vagy az, hogy a kormány évek óta sok tízmilliárdból kampányol hirdetésekben nyíltan a Fidesznek.)

Viszont kiélezett helyzetben pár ezer szavazat is dönthet egy mandátum és így akár az egész választás sorsáról – emlékeztet az egyébként állatorvos szakképzettségű közéleti ember.

Arról nem is beszélve, hogy ha egyetlen halott borítékát sem küldenék vissza, a jelenség akkor is befolyásolhatja a végeredményt azzal, hogy nem tudjuk, mennyi pontosan az összes szavazásra jogosult álampolgár – ez pedig extrém esetben szintén megváltoztathatja az eredményt Ez is jól mutatja, mennyire abszurd a Fidesz által diktált választási rendszer.

Az ellenzék ismét elfogadta ezeket a játékszabályokat, hogy jól tette-e, az április 3-án kiderül. Most egyetlen dolgot tehetünk: csinálni kell a dolgunkat, szórólapozni, pultozni, plakátolni, majd szavazatokat számolni kell

- írta Hadházy.

Címlapkép: Facebook