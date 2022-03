Drága lett a paradicsom, nem sárga: kétharmadával nőtt az ára, negyedével a körtéé

Az orosz-ukrán háború, a gyenge forint, az emelkedő bérek, az infláció és a száraz, csapadékmentes időjárás is drágítja a zöldségek és gyümölcsök árát itthon.

Az RTL Klub Híradója március 20-án, vasárnap este számolt be arról, hogy alaposan megnövekedett a tavalyi szinthez képest több gyümölcs és zöldség ára, és ezt bizony a vásárlók is egyre jobban érzik a saját pénztárcájukon. A bejátszásban látható, a miskolci piacon két forint híján 1700 forintot kérnek el a tv-paprika kilójáért. Az egyik vásárló azt tapasztalta, hogy nem csak hétről-hétre, de napról-napra is emelkednek az árak.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a paradicsom ára a tavalyi árhoz képest közel kétharmadával drágult meg, a körténél 25 százalékos az emelkedés, a kígyóuborkánál 24 százalékos, a kaliforniai paprikánál 16 százalékos az árnövekedés. Az áremelkedést a budapesti nagybani piac árai alapján mérték fel az év 9. hetében (tehát már azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát).

Kelemen Péter, a FruitVeB (Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács) ügyvezető igazgatója szerint a drágító tényezők között van a fuvarköltségek emelkedése, és az orosz-ukrán háború, amely az euró árfolyamára is kihat. Az energia ára felével, a bérek ötödével nőttek meg a terméktanács szerint, és ezt tetézi még az országos aszály is – ezek külön-külön is árdrágító tényezők, együttesen pedig még inkább.

A terméktanács ügyvezető elnöke szerint elkerülhetelen a 10-15-20 százalékos "árbővülés", mert a termelés költségei is legalább ennyit növekedtek.

Az RTL Híradója az Országos Meteorológiai Szolgálat forrásai alapján térképen mutatta be, hogy a kelet-magyarországi határsáv mentén és még néhány helyen nincs aszály az országban, mindenhol máshol viszont nagyon hiányzik a csapadék a földeknek több hónapja már (főleg az ország középső részén van erős aszály). A meteorológiai szolgálat a következő hetekre sem vár komolyabb csapadékot.

A GKI Gazdaságkutató friss elemzése szerint az infláció már 9 százalékos Magyarországon.

Forrás: rtl.hu/hirado