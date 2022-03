Az ukrán kormány nem adja fel Mariupolt

Megüzenték az oroszoknak is. Kijevet újabb támadás érte, Szuminál ammónia szivárog egy műtrágyagyárban, miután az urkánok szerint orosz tüzérségi tűz érte a létesítményt.

Tovább tombol az orosz-ukrán háború, hírösszefoglaló a 26. nap reggelén.

Ukrán katonák és biztonsági alakulatok tagjai egy orosz rakétatámadásban megsérült lakóháznál Kijevben 2022. március 20-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában.

Fotó, címlapkép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Nem adják fel Mariupolt az ukránok

A Telex cikke szerint az orosz védelmi minisztérium vasárnap este ultimátumot adott az ukrán kormánynak, hogy hétfő reggelig adják fel az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolt (a bevételével létrejön a kelet-ukrajnai szakadár területek és az oroszok által 2014-ben elfoglalt Krím között a szárazföldi összeköttetés), az ukrán kormány azonban beintett.

Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes szerint szó sem lehet a fegyverletételről, erről az oroszokat is tájékoztatták. Verescsuk még arra is felhívta a cikk szerint az oroszok figyelmét, hogy az ultimátum helyett inkább nyissanak azonnal humanitárius folyosót, hogy a civilek elhagyhassák a több hete heves tűzzel ostromlott várost.

A cikk szerint szombaton pár ezer civilnek sikerült elhagynia a várost, ám sokakat elhurcoltak az oroszok orosz területekre. (Telex)

Újabb támadás érte Kijevet, Odessza környékén egyre több orosz drónt észlelnek

Az MTI nyomán a hvg.hu számolt be arról, hogy Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-csartornáján közölte, vasárnap este több robbanás is történt a kijevi Podil negyedben, lakóházakat ért támadás, de egy bevásárlóközpontot is eltaláltak. Az ukrán katasztrófavédelmi hatóság friss közlése szerint négyen haltak meg a támadásokban.

„Több robbanás volt a fővárosi Podil kerületben” – írta Vitalij Klicsko Telegram-oldalán. „Értesüléseink szerint több lakóházat és egy bevásárlóközpontot találtak el. Már riasztották a helyszínre a mentőegységeket, orvosokat és a rendőrséget” – tette hozzá. Klicsko szerint a bevásárlóközpont, illetve több parkoló autó is lángra kapott. Az önhatalmúlag kikiáltott donyecki „népköztársaság” pedig arról számolt be, hogy az ukrán kormányerők Grad típusú sorozatvetőkből indított rakétákkal lőtték Donyeck városát.

A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosa felett az ukrán védelmi erők fokozott orosz dróntevékenységet figyeltek meg. Makszim Marcsenko, a regionális ukrán katonai parancsnokság vezetője szerint az ukrán légvédelem tűz alá vett és le is lőtt több, pilóta nélküli repülőeszközt. Odesszát egyelőre nem érte támadás.

Juri Ignat, az ukrán légierő szóvivője szerint az orosz légierő a kezdeti komoly veszteségek hatására taktikát váltott, és újabban fokozottan támaszkodik megfigyelő drónokra a rakétacsapások hatásainak felmérésénél. „Az utóbbi huszonöt napban az orosz megszállók komoly veszteségeket szenvedtek a földön és a levegőben is, a többi között 96 repülőgépet, 118 helikoptert, több tucat manőverező robotrepülőgépet és drónt” – ismertette. (hvg.hu)

Ammónia szivárog Szumi határában egy műtrágyagyárban

Az ostromlott Szumi határában álló műtrágyagyárban egy sérült tartályból ammónia szivárog, ám egyelőre a széljárásnak köszönhetően nem veszélyezteti a lakosságot a mérges gáz - írta meg a 444 a Guardian anyagai és az Ukrainska Pravda nyomán.

Ukrán források szerint hajnalban érte találat a műtrágyagyárat (amelynek fontos alapanyaga az ammónia), akkor sérült meg a tartály is. Az oroszok azt közölték, hogy az ukránok vegyitámadásra készülnek, de hamar kiderült, hogy orosz tüzérségi csapás után sérült meg a tartály, a helyi katasztrófavédelmisek szerint várhatóan reggelre megállítják a szivárgást. (444)

Rakétatámadások érték a rivnei katonai létesítményeket

A lengyel Rzeczpospolita híre szerint a Rivnei terület kormányzója, Vitalij Kovaljov arról számolt be, hogy hétfőn reggel orosz rakétacsapás érte a nyugat-ukrajnai Rivne városánál található katonai létesítményeket. (Rzeczpospolita)

Ukrán vezérkar: fosztogatással terrorizálják az oroszok a lakosságot

Az ukrán vezérkar híradása szerint az orosz katonák fosztogatással terrorizálják a civil lakosságot a megszállt területeken. A vezérkar a legutóbbi közleményében kiemelte, hogy az ukrán csapatok minden irányból visszaverik az ellenséget (Rzecspospolita)

A lengyel miniszterelnök elkobozná az orosz vagyont

A 444 cikke szerint a lengyel Wprostnak adott interjút Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, ebben beszélt arról, hogy az ellenzékkel készül egyeztetni arról, miképpen is tudnák befagyasztani és elkobozni Lengyelországban az orosz vagyont. Azt elismerte, ez nem egyszerű, mert a lengyel alkotmány védi a magántulajdont, másrészt viszont szerinte a szavazók egyre kevésbé értik, hogy a kormány miért nem tesz olyan lépéseket, mint az olasz hatóságok, melyek orosz milliárdosok jachtjait foglalta le.

Lengyelországban orosz kötődésű jachtok nincsenek, ám ingatlanok, befektetések és részvények itt is vannak, melyek orosz oligarchákhoz köthetők. A miniszterelnök a cikk szerint a javaslatát szeretné a szejmen (lengyel parlament alsóháza) keresztül vinni, ezért is akar az ellenzékkel is egyeztetni. (444)

Belarusz ellenzék: partizánok szabotálják az orosz csapatok utánpótlását Fehéroroszországban

Franak Viačorka, a száműzetésben élő belarusz ellenzéki vezető, a 2020-as választást nagy valószínűséggel megnyerő Szvjatlana Cihanouszkaja tanácsadója a Twitter-oldalán közölte, hogy belarusz partizánok akadályokat építettek, ezzel korlátozva az orosz hadsereg országon belüli mozgását, és az utánpótlás mozgatását – írja a 444.

Viačorka Twitter-bejegyzése szerint a belarusz partizánok megállítják az orosz szerelvényeket, megrongálják az orosz felszereléseket és a belarusz csapatok között szórólapokat osztogatnak, hogy belarusz csapatok ne hatoljanak be Ukrajnába. Egy térképet is közölt, amelyen az állítólagos vasúti partizántevékenységek vannak feltüntetve. (444)

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. Ukraine will prevail, Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

BRFK: 1871 ukrajnai menekültet, köztük 717 gyereket fogadtak vasárnap a fővárosban

Az ukrajnai háború elől menekülve 1871 ember, köztük 717 gyermek érkezett vonattal a fővárosba vasárnap – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább vagy rokonokhoz mentek.

Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 20 ember, köztük 11 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg – tették hozzá.

Emlékeztettek: a BRFK és a Készenléti Rendőrség a Keleti és a Nyugati pályaudvaron segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. Ellátásukért, szállításukért, elszállásolásukért a rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, valamint a segélyszervezetek munkatársaival – áll a közleményben. (MTI)

Az oroszok szerint nagy sikereket érnek el több helyen is Ukrajnában

A befejezéséhez közeledik a Donbasz ukrán nacionalista zászlóaljnak az orosz hadsereg általi felszámolása, az orosz egységek a nap folyamán 12 kilométert nyomultak előre – jelentette ki vasárnap esti hadijelentésében Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője az MTI híre szerint.

Konasenkov szerint az orosz hadsereg elérte Nikolszke helység vonalát, és a donyecki "népköztársaság" egységeivel együtt három oldalról blokád alá vették Szolodke (Szladkoje) falut. Elmondása szerint a "nacionalisták" mintegy 60 fegyverest, két harckocsit, három páncélozott harcjárművet, hat tüzérségi ágyút és aknavetőt veszítettek el. Jelenleg, az orosz tájékoztatás szerint harcok folynak a Donbasz zászlóalj maradékával és az ukrán fegyveres erők 54. önálló gépesített dandárjának alegységeivel Szolodke, Novoukrajinka és Sahtarszke települések birtoklásáért.

A donyecki "népi milícia" erői az orosz hadijelentés értelmében folytatják az ukrán 53. gépesített dandár visszavonuló egységeinek üldözését, a támadást tovább fejlesztve Novomihajlivka irányába. Konasenkov szerint az ukrán veszteség itt 20 ember, egy harckocsi, egy páncélozott harcjármű és három terepjáró.

Bejelentette, hogy Novoszelivka II. irányában a donyecki egységek beékelődtek az ukrán 25. légideszant-dandár védelmi vonalába, és harcot folytatnak Kamianka és Novoszelivka II. települések elfoglalásáért.

A nap folyamán a tábornok szerint az orosz légierő 89 katonai létesítményt semmisített meg Ukrajnában, köztük négy parancsnoki hadállást, öt rakéta- és tüzérségi lőszerraktárt, valamint 65 haditechnika-összevonást. Az orosz légvédelem hét ukrán drónt lőttek le.

Konasenkov szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 214 drónt, 1483 harckocsit és páncélozott harcjárművet, 150 rakéta-sorozatvetőt, 584 tüzérségi ágyút és aknavetőt, valamint 1279 különleges katonai járművet veszítettek.

Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős tárcaközi koordinációs parancsnokság és az orosz Nemzeti Védelmi Irányítási Központ vezetője közölte, hogy Mariupolnál hétfő reggel, közép-európai idő szerint nyolc órától humanitárius folyosó nyílik meg keleti és nyugati irányba. A tábornok szerint az ukrán "nacionalisták" a városban még mindig mintegy 130 ezer civilt, köztük 184 külföldit "tartanak túszként fogva".

Mizincev szerint az első két órában nyugati irányba, az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területekre kivétel nélkül minden ukrán fegyveres alakulat tagjai és velük együtt a külföldi zsoldosok is távozhatnak, ha leteszik a fegyvert. Ezt követően orosz és ukrán humanitárius szállítmányokat terveznek két irányból beengedni a városba. Az evakuációra kész civilek az orosz vagy az ukrán gépjármű-oszloppal távozhatnak majd saját belátásuk szerint.

A vezérezredes azzal vádolta meg az ukrán nacionalistákat, hogy "tömeges terrort" alkalmaznak a lakossággal szemben a még a kezükön maradt három mariupoli negyedben. Azt mondta, hogy a naponta megnyíló humanitárius folyosók ellenére az ukrán "neonácik" továbbra is több mint 4,5 millió civilt élő pajzsként tartanak fogva Kijevben, Harkivban, Csernyihivben, Szumiban és más körülvett városokban, köztük 6838 külföldi állampolgárt is 18 országból.

Beszámolója szerint az elmúlt 24 órában 16 434 embert, köztük 2389 gyermeket evakuáltak Oroszországba Ukrajna, valamint a donyecki és luhanszki "népköztársaság" veszélyeztetett területeiről a kijevi hatóságok közreműködése nélkül. A háború kezdete óta összesen 330 686 embert, köztük 68 983 gyermeket evakuáltak. Mizincev szerint az orosz hadsereg adatbázisa 2 716 436 olyan embert tart számom 2095 ukrajnai településről, aki Oroszországba kíván távozni. (MTI)

Forrás: 444.hu, telex.hu, mti.hu, rp.pl,