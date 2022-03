Eltűntek a civilek, önkéntesek a Nyugatiból hétfő hajnalra

Pénteken jelentette be a Miniszterelnökség, hogy a Keleti pályaudvarhoz közel eső egyik sportcsarnokban rendezi be a tranzitvárót az Ukrajnából érkező menekültek számára, de ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy hétfőre minden civilnek, önkéntesnek el kell pakolnia a Keletiből és a Nyugatiból. Ez meg is történt a Nyugati esetében, de azt még nem tudni, hogy az új helyszínre mely civil szervezeteket engedi be a kormány.

A hvg.hu cikke szerint péntek délután közölte a Miniszterelnökség, hogy az Ukrajnából érkező menekültek fogadására egy tranzitvárót rendeznek be a BOK Sportcsarnok (korábbi nevén: Syma csarnok, SAP csarnok) B csarnokában, hétfőtől oda szállítják a vonaton érkezőket.

Önkéntesek segítenek a háború miatt Ukrajnából menekülő embereknek Budapesten, a Nyugati pályaudvaron 2022. február 28-án.

A közlés szerint a tranzitváróban a menekülteknek lehetősége lesz térítésmentes szolgáltatásokat (meleg váróhelyiség, tolmácsolás, baba-mama és gyereksarok, illemhely, orvosi ellátás, telefontöltési lehetőség, internetelérés) igénybe venni, a szállás szervezésében is segítséget fognak nyújtani az állami szervek, de lehetőség lesz a menedékes státusszal, tartózkodási engedéllyel kapcsolatos idegenrendészeti ügyintézésre is. (Három hétig a legtöbb feladatot a Nyugatiban és a Keletiben önkéntesek látták el, az állami szervek és hatóságok jelenléte mellett).

A közlésben az is szerepelt, hogy a csarnokban a segélyszervezetek is helyet kapnak, akik az adományosztást végzik. A MÁV a csarnokban kihelyezett nemzetközi jegypénztárt nyit, és segíteni fognak a menekülteknek az állami szervek a Nyugatiba, vagy a Keletibe visszajutni, vagy a ferihegyi reptérre kijutni.

A cikk szerint azonban ezzel párhuzamosan azt közölték a két pályaudvaron tevékenykedő civilekkel és önkéntesekkel, hogy vasárnap éjfélig, hétfő reggelig el kell hagyniuk a két pályaudvar területét.

A Telex hétfő hajnalban járt kint a Nyugati pályaudvaron, cikkük szerint azt telejesen kiürítették a civilek, elbontották a sátraikat, immáron semmi sem utal arra, hogy három hétig ők fogadták ingyenes és önkéntes munkában az Ukrajnából érkezőket, és segítettek nekik a továbbutazásban, szállástalálásban.

Forrás: hvg.hu, telex.hu