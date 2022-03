Orbánt keményen bírálják, veszélyben Magyarország helye a V4-ekben?

Nem látogat Budapestre jövő héten a visegrádi államok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozására a cseh védelmi miniszter. Jana Černochová a Twitteren egyrészt azt írta, Magyarországon "jövő héten választások lesznek, és nem helyes, hogy ott kampányoljak".



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Černochová emellett amiatt is bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát, mivel nem támogatja az energetikai szankciók kivetését Moszkvára, mert az Magyarországnak gazdaságilag hátrányos lenne.

Mindig is támogattam a V4-eket, és nagyon sajnálom, hogy az olcsó orosz olaj most fontosabb a magyar politikusoknak, mint az ukrán vér.

– írta Twitter-bejegyzésében.

Az orosz-ukrán-háború kezdete óta a V4-ek egyre többet bírálják Magyarországot, míg Szlovákiával a magyar állam földvásárlásai miatt az elmúlt időszakban már megromlott a viszony.

Pozsony kifogásolta, hogy a kormány egy 400 millió eurós befektetési alapot, amely segítségével a határon túli régiókban akartak mezőgazdasági területeket venni, ez pedig a Heger-kormány szerint beavatkozási próbálkozás a szlovák ügyekbe. A magyar fél végül visszalépett az alap létrehozásától.

A háború kezdete óta Lengyelország és Mateusz Morawiecki miniszterelnök is eltávolodott a budapesti vezetéstől. Varsó történelmi okokból is támogat minden oroszokkal szembeni szankciót, a héten pedig teljesen más oldalra került a két ország kormánya, ugyanis Varsó támogatja, hogy az orosz energiaszektorra is vessenek ki EU-s szankciókat, míg Orbán Viktor kormánya ezt gazdasági érdekekre hivatkozva ellenzi. Itt egy erős gazdasági szembenállás rajzolódott ki.

A Reuters jelentése szerint, Jarosław Kaczyński kijelentette, hogy

nem örül Orbán Viktor magyar miniszterelnök Oroszországgal kapcsolatos óvatos álláspontjának.

Ráadásul a lengyel belpolitikában vita támadt arról, hogy Budapest részt vett egy titkos paktum kidolgozásában Oroszországgal közösen, amely visszaadná a kárpátaljai területeket Magyarországnak.

Orbán Viktor miniszterelnök nem is vett részt V4-es társai közül Morawieckivel és Petr Fiala cseh kormányfővel az EU-s miniszterelnökök egy kiscsoportjának kijevi látogatásán március 15-én.

Pedig a csoporthoz csatlakozott még Janez Janša szlovén vezető is, hogy az ostromlott ukrán fővárosban egyeztessen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel.