Teljesen megőrült a magyar külpolitika – állandóan ellentmondásba és hazugságokba keverednek

A 444 alaposabban megvizsgálta, hogy miket állít, és miket tesz végül a magyar kormány az orosz – ukrán háború kitörése óta, és egészen elképesztő jelenségeket tapasztaltak.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

A NATO

Szijjártó Péter a csütörtöki NATO-csúcs előtt arról értekezett, hogyan tudná a magyar delegáció megvédeni Magyarországot a NATO-ban felmerült veszélyes javaslatoktól. Nem az orosz agressziótól, aminek kezeléséről a csúcs szólt, hanem Magyarország hivatalos szövetségeseitől.

"Sajnos az elmúlt időszakban felmerült több veszélyes javaslat is. Világosan és őszintén kell beszélnünk: a légtérzár Ukrajna fölött légi háborúhoz, "békefenntartók" telepítése Ukrajnába pedig szárazföldi háborúhoz vezetne a NATO és Oroszország között. A legfontosabb feladat, hogy ezt elkerüljük."

Hogy mennyire léteztek ezek a veszélyes javaslatok a Szijjártó Péter elméjén kívüli világban? Nagyjából semennyire. Boris Johnson brit kormányfő a csúcs utáni sajtótájékoztatóján a BBC kérdésére elmondta, hogy sem a légtérzárat, sem pedig a katonák küldését nem támogatta egyik tagállam sem.

A lengyel kormány ugyan felvetette, hogy a NATO küldjön békefenntartó alakulatokat Ukrajna nyugati vidékére, ahová az orosz inváziós csapatok még nem értek el, de a lengyel elnök a NATO-csúcs előtti napon már azt mondta, hogy az USA beleegyezése nélkül ezt nem lehet megtenni.

A magyar kormány azért dob be teljesen irreálisan dolgokat, hogy utána ha azok nem teljesülnek, akkor azt a magyar kormány győzelmeként adhassák el a hazai választóknak.

2013 óta ez a Fidesz taktikája, eddig tökéletesen működött rezsire támadó bürokratákkal, Soros Györggyel, átoperálásra kényszerített óvodásokkal.

Közben amikor valóban felmerül a NATO-ban egy intézkedés, akkor a magyar kormány először ellentmondott, de aztán kétszer is engedett.

Három héttel a háború kitörése előtt a NATO erősítést küldött az Ukrajnával határos tagállamokba. A felajánlásból azonban nem kért Magyarország, Benkő Tibor honvédelmi miniszter ezt mondta:

Most, a jelenlegi helyzetben, ahol most tartunk, azt kell mondanom, hogy több más országgal szemben mi nem tartjuk helyénvalónak és nem is igényeljük azt, hogy ide NATO-megerősítőerők kerüljenek telepítésre, mi ezt a feladatot el tudjuk látni.