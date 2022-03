200 milliárdért, több százezer laptopot osztanak ki az iskolákban – jobb lesz tőle a helyzet?

Az uniós pénzből indult „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű programot Kásler Miklós emberminiszter jelentette befebruár 12-én.



Notebookot tart a kezében egy 9. évfolyamos diák, miután átvette a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón 2022. február 16-án. A kormány digitális oktatásstratégiájának keretében – első körben – 120 ezer notebookot ad át pedagógusoknak és diákoknak több mint 33 milliárd forint értékben február 15. és március 31. között. A szentendrei gimnáziumban 238 notebookot adtak át.

A Windows 10-zel felturbózott eszközöket a 9. évfolyamos diákok szülei vehették át az iskolákban „ingyenes, személyes használatra” és ezzel vállaltak kezességet az esetleges nem rendeltetésszerű használat során a gépen bekövetkezett károkért.

Bár a program összköltségvetését elosztva az összesen 615 ezer darab géppel átlag 325 ezer forint jön ki, az átvételi elismervények arról tanúskodnak, hogy a kapott notebookok csak 280 ezer forint értékűek.

Hogy mire megy el a fennmaradó, 28 milliárd forintnyi pénz, arról nincs információ.

Az HVG által megkérdezett szakemberek szerint mindenesetre oktatási célra alkalmasak a kiosztott gépek, amelyek egyébként állami tulajdonban maradnak, a felhasználók csak használatba kapják meg, és a tervek szerint az érettségi után az akkori értékükön megvásárolhatják.

Mintegy 120 ezer gépet osztottak ki tehát a napokban, több esetben a fideszes képviselők ki is használták az alkalmat, hogy a választási kampányban javítsák a saját maguk pozícióját a Kúria szerint nem jogszerűtlenül.

A kormány 2016-ben elfogadott egy Digitális Oktatási Stratégiát (DOS), amely kifejezetten korszerű, és ezzel a hivatalos oktatáspolitikai iránytól igencsak eltérő szemléletű iskolát írt le, és amely fő célként azt jelölte meg, hogy egy gyerek se kerülhessen ki digitális írástudás nélkül a közoktatásból.

A nem kevés pénzből összeállított stratégiából azonban szinte semmi nem valósult meg. Ennek fájó hiánya 2020-ban, a karanténoktatásra való átálláskor kristályosodott ki leginkább, amikor sok helyen az országban se eszköz, se pedagógiai módszertan, se internetes hozzáférés nem volt a digitális térbe terelt oktatáshoz.

A mostani laptop-osztogatás nem feltétlenül átgondolt ilyen szempontból.

Hiszen vannak olyan diákok, akiknek már most is van saját laptopja, így mindenki azzal járna a legjobban, ha azt használná. Ha csak a rászorulók kapnák, akiknek nincs ilyen eszközük, és nem gyakorlatilag automatikusan mindenki egy évfolyamon, akkor több évfolyamot is elláthatna az állam laptoppal. Így ez egy pazarló rendszer, sok olyan gyerek is kap gépet, akinek már van.