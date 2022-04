Külföldi sajtó: Orbán győzelmi beszédében ellenfélnek nevezte Zelenszkijt

A nemzetközi sajtó is beszámolt Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP újabb választási győzelméről.

Több külföldi lap is beszámolt a magyar választás eredményéről, a 24.hu szemléje szerint a BBC arról írt, hogy a "nacionalista" Orbán Viktor a győzelmi beszédében "ellenfélnek" nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt.

A magyar miniszterelnök akkor nevezte meg Zelenszkijt, mikor arról beszélt győzelmi beszédében, hogy most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdenie. A "brüsszeli bürokratákat" is felemlegette, mint ahogy a nemzetközi mainstream média is előkerült, és a végén Zelenszkij elnök is. A cikk szerint a BBC arra is kitért az anyagában, hogy Orbán Viktor már korábban "átírta az alkotmányt és a Fidesz-KDNP előnyére változtatta a választási rendszert."

A The Guardian is bemutatta olvasóinak, hogy ismételten a Fidesz nyert Magyarországon, ők az ezzel foglalkozó anyagukban ugyancsak azt emelték még ki, hogy Orbán a beszédében "odaszúrt" egyet Zelenszkijnek, ráadásul Orbán, miután kimondta az ukrán elnök nevét, még el is nevette magát.

A CNN szerint a választási kampányt "Moszkva ukrajnai inváziója uralta, emiatt pedig Orbán Putyinnal való kapcsolata" is jobban a figyelem középpontjába került. A CNN is kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök a beszédében Zelenszkij ukrán elnököt úgy emlegette, mint egyik "ellenfelét", akit a kampány során le kellett győznie.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a cikkében megemlítette, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter elismerte ugyan a vereséget, ám a körülményeket antidemokratikusnak minősítette a pénzügyek és a médiaháttér miatt. A lap azt is megjegyezte, hogy a szélsőjobbos Mi Hazánk is bekerülhet a Parlamentbe, de kitért a külhoni magyarok és a külföldön élő, de magyar lakcímmel rendelkezők szavazási módjai közötti eltérésre is.