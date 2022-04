Alföldi Róbert beletörődött abba, hogy kisebbségben kell leélnie az életét

Az ellenzéki egységbe tömörült pártok vasárnapi bukása után Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház egykori igazgatója is megszólalt. Alföldi előbb Schilling Árpádtól kölcsönzött, majd egy kisvakondos viccet is elővett, bár a tréfát ebben most valószínűleg nemigen értik a kormányváltást óhajtók:

„Kisvakond és anyukája feljönnek a föld alól.

Kisvakond kérdezi, mi ez a nagy, szép, kék búra itt felettünk?

Ez az ég. – mondja anyukája.

És mi ez a nagyon selymes zöld szőnyeg, amiben olyan jó heverészni?

Ez a fű. – mondja az anyukája.

És mi az a nagy, meleget árasztó fényesség?

Az a nap! – mondja a Kisvakond anyukája.

És ha itt ilyen csodálatos, miért élünk akkor mi a föld alatt?

MERT AZ A MI HAZÁNK.”