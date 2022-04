Nagyobbat nyert a Fidesznél! Gyurcsány pártja kaphatja a legtöbb pénzt a frakciója után a Parlamentben

Várhatóan 15 fős lesz a DK frakciója, ami 1,2 milliárd forintos éves frakciókeretet jelent a pártnak.

A 24.hu számításai szerint Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció nyerte a legnagyobb frakciótámogatási pénzt az ellenzéki pártok közül.

Közel 1,2 milliárdból gazdálkodhat a DK frakciója

A lap szerint a DK közel 400 millió forinttal több pénzt fog kapni a frakciója után a 2022-2026 közti ciklusban az eddigiekhez képest. A magasabb támogatás oka, hogy – egyelőre nem hivatalos eredmények szerint – a pártnak 15 fős frakciója lesz a parlamentben a korábbi 9 fős helyett (eredetileg 16 fős lenne, de egy korábbi megállapodás értelmében kisegítik az LMP-t, hogy nekik is lehessen frakciójuk).

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

A pártnak az előző ciklusban havi 64 millió forintos parlamenti költségvetése volt, ez most havi 97 millióra fog hízni a lap szerint, ami éves szinten közel 1,2 milliárd forintot jelent. Ebben benne vannak a működési kiadások és a képviselői asszisztensekre és szakértőkre fordítható bérkeret is. A 24.hu megkereste a pártot, hogy mire fogják a pluszpénzt felhasználni, de erről egyelőre nem akartak nyilatkozni.

A Jobbik a nagy vesztes

A cikk szerint a fenti, frakciótámogatási szempont alapján a Jobbik veszített a legnagyobbat, mivel a jelenlegi állás szerint 490 millió forinttal kevesebből gazdálkodhatnak az új ciklusban. Az éves keretük a korábbi 1 milliárd 260 millióról 770 millióra fog csökkenni. A párt frakciója az előző ciklusban 17 főből állt, most 9 fő lehet, bár ez eggyel még nőhet, mert Dobrev Klára DK-s politikus marad az EP-ben és nem veszi át a mandátumát, így listáról bejut a jobbikos Végh Noémi.

Az MSZP büdzséje is karcsúbb lesz, a Párbeszédé viszont bővül

Az MSZP képviselői csoportjának költségvetése 330 millióval lesz karcsúbb az előző ciklushoz képest, ők öt képvielői helyet veszítettek, és csak 10 fős lesz a frakciójuk. A Párbeszéd viszont 130 millió forinttal többet fog kapni az új ciklusban, mert öt főről hétre nőhet a frakciójuk (itt még bekavarhat, hogy Márki-Zay Péter felveszi, vagy nem veszi fel a mandátumot, és ha nem, akkor az kihez kerül).

A Momentumnak combos lesz a költségkerete parlamenti újoncként

A Momentum parlamenti újoncként 11 fős frakcióval indít, ami évi 925 millió forintos büdzsét jelent a pártnak.

A Mi Hazánk frakciója 6 fős lett végül (a levélszavazatok, külföldi szavazatok és átszavazók voksait összeszámolva végül egy mandátumot elvesztettek), így 590 milliós lesz a költségvetésük.

Az LMP is veszít, mert az eddigi hat helyett csak öt képviselőjük lesz a parlamentben, így ők 530 millió forintos éves frakciókeretből gazdálkodhatnak.

A kormánypártok frakciói közel 9 milliárd forintból gazdálkodhatnak

A cikk szerint a kormányoldalon a KDNP-nél nem változik a frakció létszáma, ráadásul ugyanazok fognak ott ülni, mint az előző ciklusban. A keretük is nagyjából azonos marad az előző ciklushoz mérten, közel 1,3 milliárd forintot kapnak a 17 fős frakció után.

Nagyot bukhat egy frakció, ha valaki kilép

A Fidesz kapja a legtöbbet a 118 képviselője után (ami két fős bővülést jelent az előző ciklus létszámához képest), több mint 7,3 milliárd forintból gazdálkodhat az új ciklusban a frakció, ami 130 millió forintos pluszt jelent.

Ha valaki az új ciklus alatt kilép valamelyik frakcióból és függetlenként folytatja, azt meg fogják érezni a frakciók: egy-egy ilyen kiválás 60, de akár 95 milliós veszteséget is jelenthet nekik. A független képviselőknek egyébként 2,6 millió forint jár az asszisztensekre, kiadásaikra pedig 1,3 millió forint, más jogcímeken (működési költségek, irodai berendezések, felszerelések) pedig havi 526 ezer forintot kapnak.

A 24.hu cikke szerint a frakciók költségvetése több elemből áll össze, az egyik a működési támogatás (ami a képviselői alapfizetés tízszerese, plusz képviselőként van még az alapfizetés 40 százalékának megfelelő összeg, amely kormánypártiaknál 30 százalék).Havi szinten pár millió jár a felszerelésekre és irodai működési költségekre, asszisztensekre 2,6 millió forintot fordíthat egy képviselő (vagy ezt a keretet továbbadja a frakciónak), és mindegyik frakció minimum havi 11 milliót költhet szakértőkre., de minél nagyobb a képviselőcsoport, annál nagyobb az összeg (a Fidesznél ez az összeg a lap szerint meghaladhatja a 160 milliót is).

"A frakciópénzeken kívül kapnak párttámogatást is a választáson legalább 1 százalékot elérő pártok, amit a választási szereplést figyelembe véve osztanak szét. A Fidesznek jelenleg 967,8 millió forint, a Jobbiknak 510,3, az MSZP-nek 305,5 millió, a DK-nak pedig 207,1 millió forint jár. Ebben is jelentős átrendeződés várható majd az ellenzék oldalon a DK és a Momentum javára, illetve a Jobbik és az MSZP kárára. A pártok anyagi mozgásterét pedig a pártalapítványaik költségvetési támogatása is bővíti, a Fideszé közel másfél milliárdot, a Jobbiké 702 milliót, az MSZP-é pedig 359 millió forintot kapott eddig"

- olvasható a cikkben.