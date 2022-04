12 évig néma volt a Parlamentben a fideszes politikus, most azzal magyarázza, az "óvodás" ellenzék ellen tiltakozott

Kár, hogy a 12 év alatt a nagy nyilvánosság előtt nem csillantotta meg a humorérzékét Bíró Márk, aki 4,5 millió forintos végkielégítéssel búcsúzik az országgyűléstől.

A Telex cikke szerint 12 év után 4,5 millió forintos végkielégítéssel búcsúzik a parlamenti munkától a fideszes országgyűlési képviselő Bíró Márk, aki ezalatt az idő alatt egyszer sem szólalt fel a parlamentben.

Bíró Márk, a Fidesz-KDNP (j) országgyűlési képviselője átveszi megbízólevelét Patyi Andrástól, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnökétől és Pálffy Ilonától, a Nemzeti Választási Iroda elnökétől az országgyűlési választáson listás mandátumot nyert képviselők megbízólevelének ünnepélyes átadásán az Országházban 2018. május 4-én.

Fotó, címlapi kép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A lap összeszedte azt a kevéske tudnivalót, ami Bíróról nyilvánosan elérhető, eszerint 1974-ben született, Salgótarjánban műszakicikk-eladói végzettséget szerzett, családja kereskedelmi vállalkozásában dolgozott, volt autószerelő, és állítása szerint angolul társalgási szinten tud. A Fidesz 2002-es veresége ösztönözte a pártba és a politikába való belépésre. 2006-ban lett a Nógrád megyei közgyűlés tagja, utána a fidesz észak-magyarországi régiós pártigazgatója lett. 2010-ben a párt Nógrád megyei listájáról került be az országgyűlésbe, ahol aztán 12 évig ült szó felszólalás nélkül (2010 után is listáról került be). Egyszer kért szót az egyik ülésen, de hamar kiderült, hogy csak véletlenül nyomta meg a gombot.

A képviselő a Telexnek elmondta, "saját elhatározásból" döntött a meg nem szólalás mellett, és hozzátette,

„teljesen téves gondolat, hogy az számít munkának, hogy egy képviselő a parlamentben hányszor szólalt fel. A munkát az elfogadott törvényjavaslatokban kell mérni.”

A lap szerint azért ebből sincs olyan nagyon sok, a 12 év alatt mindössze 14 javaslat mellett van ott a neve, ám a legtöbbnél Bíró csupán egyike a sok Fidesz-KDNP-s képviselőknek. 2013-ban például több mint 200 párttársával együtt nyújtött be módosítót az Alaptörvényhez, 2017-ben 130 társával együtt ajánlotta Áder Jánost államfőnek. 2018-2022 között egyetlen javaslathoz adta nevét, ami Novák Katalint javasolta államfőnek.

Bíró Márk a Telexnek egy 2012-es törvénymódosító javaslatát emelte ki, ami alapján megszavazták a közlekedési szabályok módosítását (a tilosban parkolók büntetése 30 ezerről 10 ezerre csökkent, de a zebrán, mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen megállóknál növekedett a díjtétel). A lap újságírójának megjegyzésére, miszerint azóta eltelt 10 év, Bíró ezt felelte:

„Önök mérőszám alapján dolgoznak?”

Bíró a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának volt tagja, ám a lap szerint az üléseken nem nagyon jelent meg, hanem maga helyett valaki mást küldött be. 2018 óta a bizottság 65-ször ülésezett, a lap szerint a nagy részükben Bíró úgy szerepel, hogy "helyettesítési megbízást adott" valaki másnak. A búcsúzó képviselő erre a felvetésre ismételten azzal reagált, hogy nem a mérőszámokkal kell foglalkozni, és az igazi munkát nem a bizottsági ülésekben mérik.

A lapnak a képviselő azt magyarázta, hogy

„Politikai munkát végeztem, kint voltam a terepen. Az ott begyűjtött tapasztalataimat a régiómban dolgozó képviselőtársaim képviselték a parlamentben. Valószínűleg a Fidesz azért nyert most is, mert én is jól végeztem a munkámat.”

A terepmunka Bíró értelmezésében nem lakossági fórumot jelent – ő ilyet nem is tartott –, hanem "a valódi emberek" között járt, és ismerősökkel, polgármesterekkel, szervezetekkel dolgozott együtt.

Bírónak egyébként nincs se honlapja, se képviselői Facebook-oldala, de nem is érti, hogy ez miért kellene neki. Nyilvánosan elérhető emailcíme sincs.

„Ne vicceljen, a Facebook semmi másra nem jó, mint arra, hogy valaki megmutassa, hogyan szórakozik. Nem hiszek a Facebookban"

- magyarázta, és arra is kitért, a megkereséseket személyesen vagy levélben várja a Képviselői Irodaházban. Saját magát még úgy sem tartja digitális embernek, hogy korábban informatikusként is dolgozott, szerint túl sokat képzelnek az emberek a digitalizáció mögé, de az nem ér fel a valós tartalommal.

Bíró a Telexnek elmondta, miért döntött a parlamenti szótlanság mellett:

„Nemzetjobbító szándékkal mentem a parlamentbe, én hittem ebben az egészben. Minden építő jellegű, hasznos vitában részt veszek, de a személyeskedésben nem. Az a fajta kultúra, amit az ellenzék meghonosított a parlamentáris demokráciában, jelen pillanatban a világ legalját képviseli. Én így tiltakozom az ellenzék magatartása ellen. Ha felszólaltam volna, csak hasonló stílusban tudtam volna, mint az ellenzék, úgy pedig nem akartam”

- mondta el a lapnak.

A cikk szerint Bíró nemcsak a parlamenti munkával, de a politizálással is felhagy, ezt pedig állítása szerint saját maga egyedül döntötte el. Azt nem árulta el, hogy mit fog csinálni helyette, de hozzátette, hogy esetleg visszatérhet, ha az ellenzék "nem óvodásként" fog a parlamentben dolgozni. A Momentum azon bejelentésével, hogy nem vesznek részt a nyitóülésen, nem tud azonosulni.

A Telex a cikk végén összesítette, Bíró összesen hányszor került a hírekbe. 2013-ban az akkori, még nem kormánypártivá átállított Origo arról írt, hogy állítólag aktív szerepe volt az őszödi beszéd kiszivárogtatásában, 2006-ban autóra szerelt hangszórókból játszotta le többször a felvételt, miközben Pásztót és környékét járta.

"2016-ban a felesége 787 ezer forintnyi közpénzt kapott, hogy napkollektorokat telepítsen a férjével közös pásztói házukra. Erre akkor Bíró úgy reagált, hogy a feleségével együtt indultak a pályázaton, de miután megnyerték, mégsem vette igénybe a támogatást, mert elmondása szerint „megvilágosodott”. Akkor úgy fogalmazott, „nem régóta voltam még képviselő, a pályázat idején azt hittem, hogy rám ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egy hétköznapi emberre”.

Legemlékezetesebb parlamenti megmozdulására 2019-ig kellett várni: ekkor egyike volt azoknak a fideszes képviselőknek, akik kicsavarták Hadházy Ákos kezéből a „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” feliratú táblát, amit a képviselő Orbán Viktor beszéde közben tartott fel. Tavaly arról írt a Blikk, hogy kétmillió forintért tankolt, pedig listáról bejutó képviselőként nincs is választókerülete, amit járnia kellene. (A legtöbbet autózó képviselők nagy része fideszes volt, 2 millió forint felett költött a Mi Hazánkból Apáti István, a jobbikos Gyüre Csaba és a független Hadházy Ákos is). A Fidesz-frakció akkor azzal védte a közpénzből vásárolt benzinkártyák használatát, hogy minden képviselő a törvényben előírt értékig jogosult üzemanyagkártyára, az elvárás pedig az aktív munka"

- olvasható a cikkben.