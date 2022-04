Karácsony keményen kiosztotta a lakájmédiát: diktátor és köztudottan alkalmatlan teszetosza vagyok

Mint írja, kedden három órát töltött a János Kórház traumatológiáján, a felesége ugyanis eltörte a lábát, és új gipszet kapott.

Még ki sem léptek az ajtón, amikor már ott volt az emailfiókjában az alábbi üzenet.

Egy kis adalék arra, hogy hogyan működik kis hazánkban a propagandamédia

– vezeti fel szerdai Facebook-posztját Karácsony Gergely főpolgármester.

Mint írta, későbbi kérdésekből kiderült, hogy valóban a János Kórházban látta őt valaki. A főpolgármester megjegyzi, ebből több dolog is látszik:

Bárhova megy, van egy hazájáért aggódó állampolgár, aki fontosnak érzi, hogy erről tájékoztassa a propagandamédiát. „Mondjuk például, ha a választás előtt 50 nappal (de durva!!!) elmegyek 3 napra Lengyelországba, vagy ha – idézem – »a nagy fekete kerékpárommal« (nagyon ijesztő!!!) megjelenek egy bringaboltban.”

Ha kórházban van, akkor „természetesen csak én lehetek bajban, hiszen köztudottan alkalmatlan és teszetosza vagyok. Valamint természetesen diktátor is, de ez most nem ide tartozik.”

Ha balesetet szenvedett, akkor „az természetesen nem lehet más, mint kerékpáros baleset, hiszen köztudottan autósüldöző kerékpáros vagyok. Valamint természetesen valójában nem is vagyok az, hiszen például a köztévébe is autóval mentem, de ez most szintén nem ide tartozik.”

Ha balesetet szenvedett, akkor „nem tudom ellátni a feladataimat, ami azért súlyos kérdéseket vet fel, illetve mégsem, hiszen úgyse csinálok semmit, lásd 2-es pont”.

Drága propagandisták! Köszönöm az érdeklődésüket, jól vagyok, és a feleségem lába is szépen javul!

– zárta bejegyzését Karácsony Gergely.