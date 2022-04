Népszava: a NER-hez közeli vállalkozók kapták meg a rozsdaövezeti felújításokat

Kormányközeli üzletemberek tűnnek fel a projektek körül.

A Népszava cikke szerint Orbán Viktor kormányfő orosz és török milliárdos barátai után veje, Tiborcz István érdekeltsége és több üzletfele kaphatja meg a rozsdaövezeti besorolás után járó kedvezményeket.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint az orosz milliárdos Ruszlan Rahimkulov nyolc hektáron elterülő toronyházas, egymilliárd eurós angyalföldi Láng-negyed projektje után Adnan Polat török üzletember Soroksári úti beruházása lett a második rozsdaövezeti akcióterület. Polat ráadásul a törökországi Ankarában 3000 négyzetméteres magyar nagykövetségi épületet építhet, miközben magyar befektetései útját is egyengeti.

A lap szerint a Polat nemzetközi befektetéseit bonyolító HBRE cég tulajdonában álló APD Real Estate Kft. még 2017-ben vásárolta meg az egykori Közvágóhíd 4,8 hektáros darabját Ináncsy Miklós húsnagykereskedőtől. A területre megálmodott City Pearl projektben több ütemben 1232 lakást, 45 ezer négyzetméternyi irodát építenének a területre, de több hotelt, éttermet és boltot is terveznek. A 7-12 emeletes épületek alatt kétszintes mélygarázst terveznek kiépíteni.

"A brutális beépítést ígérő projekt megkapta az engedélyt, ami aligha lehetett kérdés: Orbán Viktor lányával és vejével korábban együtt kávézgató üzletember beruházását Tiborcz István Mahart-székházat kibelező szállodaépítésével együtt nyilvánította kiemelt beruházássá az Orbán-kormány még 2018-ban. A területre érvényes kerületi és a fővárosi szabályozási terv jogalkotási kerekeit egy 300 millió forintos területrendezési szerződéssel olajozták meg. A Tarlós István vezette főváros is jóváhagyta a módosításokat: 16 méter helyett akár 45 méter magas házak is építhetőek a területre.

Még abban az évben megkapták a bontási engedélyt, a Víztorony, az egykori főbejárat és egy kis épület kivételével mindent ledózeroltak. 2019 júliusára a vegyes funkciójú épületegyüttes ütemezett építéséhez szükséges építési engedélyt is kiadta a fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal. Bár az eredeti tervek szerint 2021 végére elkészült volna az első ütem, tavaly novemberre fejezték be a mélyépítési munkák első ütemét"

- olvasható a cikkben.

A projektnek a rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánítás újabb lökést adott, és ezzel a kormány a lap szerint jelentős versenyelőnyhöz juttatta a magánbefektetőt, ugyanis egy tavaly júliusi kormányrendelet értelmében a rozsdaövezetben épülő lakások vásárlóinak az új lakásokra vonatkozó kedvezményes 5 százalékos áfát is visszafizetik vissza nem térítendő támogatásként.

A kormány eredeti tervét, az elhanyagolt iparterületek városi szövetbe való visszaillesztését, lelkesen támogattuk. Az is jó megoldásnak tűnt, hogy a régi üzemek rehabilitációjakor, a szükséges közlekedési kapcsolatok, illetve a hiányzó infrastruktúra kiépítésekor felmerülő többletköltségekhez az állam segítséget nyújtson, például az áfa elengedésével (...) Több javaslatot is tettünk fejlesztési akcióterületre, ahogy a többi önkormányzat, köztük a főváros is, az Orbán-kabinet azonban hirtelen változtatott a stratégián és az önkormányzati javaslatok közötti válogatás helyett felkérte a befektetőket, hogy nyújtsanak be kész projektterveket

- mondta el a lapnak Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere.

A cikk szerint az állami rozsdaövezeti bizottságot semmi sem kötelezi arra, hogy a helyi szempontokat is figyelembe vegye, és így lett rozsdaövezeti akcióterület Polat beruházása, ám a lap szerint a besorolást semmi sem indokolja, mert ezen a környéken van a MÜPA, a Nemzeti Színház, számos irodaház és két másik lakópark is.

A IX. kerület több közcélú beruházást is kért Polatéktől (közpark, kutyafuttató, közvilágítás kiépítése), a rozsdaövezeti bizottság pedig már egy másik beruházást is jelzett a kerületi vezetésnek, amely a Gubacsi dűlőn jönne létre, a beruházás fontos Duna-parti területeket is érintene. A befektető a Webberton Invest Kft. lesz, ami mögött – írja a Népszava – a Tiborcz István miniszterelnöki vej üzlettársaként ismert Paár Attila, és a Mészáros Lőrinccel és más, kormányközelinek mondott üzletemberrel is együtt dolgozó Épkar-vezér Szeivolt István áll. (A lap szerint Mészárossal a tatabányai multifunkciós csarnok építésében, Paárral az Operház felújításán dolgoztak közösen.)

A Népszava szerint a XIII. kerületi önkormányzat is erősen alkudozik az új Láng-negyed kapcsán Rahimkulov cégével, azt szeretnék többek között, hogy az új negyed a helyi építési szabályzat betartásával valósuljon meg, és tartsák be a telek korábbi tulajdonosával megkötött településrendezési szerződést – erre azonban a beruházót nem kötelezi semmi.