"Vesszen Ukrajna, hajrá, Magyarország!" – oroszbarát tüntetés volt Budapesten

Oroszországot éltető és Ukrajna mellett kiálló demonstráció is zajlott némi időbeli átfedéssel ma Budapesten.



Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A Telex beszámolója szerint a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület és az Egység Ukrán Egyesület délután egy órakor érkezett a Deák térre, egy órával később, délután 2-kor pedig megkezdődött az Oroszország melletti szimpátiatüntetés a Szabadság téren. Az oroszbarát tüntetők körülbelül kétszázan lehettek, az Ukrajna mellett kiállók pedig kb. ötször annyian.

A Szabadság téri emlékművet a Putyin-barát tüntetés előtt valakik kis, ukrán zászlókkal tüzdelték körbe, ezeket később eltüntették – számolt be a Blikk. A lap tudósítója szerint

a tüntetés beszédekkel kezdődött, a szónokok felhozták, hogy a kárpátaljai magyarság védelmében magyar békefenntartókat kellene küldeni Ukrajnába, valamint üdvözölték az oroszok önrendelkezési jogát, és kérték a szónokok, hogy ezt Magyarország is ismerje el. A háborúért az Egyesült Államokat tették felelőssé.

Súlyos, ukránellenes kifejezések is elhangzottak a hangosbemondóból, mint például, hogy az ukránok adtak egy-két költőt a világnak, és ennyi, mire az egybegyűltek "atomot nekik" felkiáltással válaszoltak.

Hajrá Magyarország, vesszen Ukrajna, Vesszen Trianon, valamint Kárpátalja, Kárpátalja! Putyin, Putyin!

- ezeket a kifejezéseket skandálta a téren lévő csoport.

A tüntetés beszédei nem voltak mentesek a manapság divatos összeesküvés-elméletektől sem, bővebben erről a Blikk tudósításában olvashat.

A hvg.hu szerint a tömegből többek közt az "Örülnénk Putyin békefenntartóinak Székelyföldön is", a "Csecseneket is küldhet, ők is a testvéreink, ők is hunok" és a "Kárpátalja nem Ukrajna" kiáltások is hallatszottak.