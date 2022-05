Micsoda meglepetés! Mészáros cége nyerte a 35 évre szóló autópálya-koncessziót

A Nemzeti Koncessziós Iroda 35 éves autópálya-koncesszióját Mészáros Lőrincék konzorciuma, vagyis a Themis nyerte, a lábatlani Dömper Kft. veszített, a short listen még szereplő osztrák Strabag pedig mintha végül ajánlatot sem adott volna be.

Fotó: 123RF.com

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján legalábbis így tűnik, hiszen megjelent a 35 éves autópálya-koncesszió eredményhirdetése. A Telex.hu cikkéből az is kiderül, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke, valamint Csekő Zsolt, a Nemzeti Koncessziós Iroda elnöke erről egy sajtóháttérbeszélgetést is tartott (pontosan nem tudjuk, kinek a részvételével).

Ha jól értettük az üzeneteket:

Régen is volt ilyen próbálkozása az államnak, de az borzalmasan sikerült, ezt viszont mi csináljuk, ez jó lesz.

Ha nagyon leegyszerűsítjük a három indulóval kapcsolatos tanulságokat,

-Mészáros Lőrincéknek ezúttal sem kellett hiába fáradozniuk a konzorcium megszervezésén vagy a pályázati adminisztráció elkészítésén;

-a Dömper ezúttal is lemaradt egy nagy pályázatról, de szorgalmasan részt vett a folyamatban;

-végül a Strabag valahogy szublimált a folyamatból.

Hozzá kell tenni, hogy a Strabag és a Dömper is nyert nemrég nagy melót, erről a Magyar Építők honlapja is beszámolt, miután nyertek egy igen drága közbeszerzést (M100-as).

A relációanalízis nyelvén, az a mondatrész igaz, hogy a Strabag és a Dömper lemaradt a nagy 35 éves versenyben, az is igaz, hogy ők nyertek egy drága közbeszerzést, azt azonban nehéz lenne eldönteni, hogy van-e összefüggés, vagy nincsen összefüggés.

A tender tartalmát és tanulságait majd érdemes lesz alaposan kielemezni, hiszen ez nem pusztán egy 35 éves elköteleződés (vajon addig még végig Orbán Viktor határozza meg a hazai politikát és földije, Mészáros Lőrinc a közbeszerzések világát, vagy majd egészen más szereplők is ezzel a keretrendszerrel lesznek kénytelenek dolgozni?), de egy nagy privatizáció is, hiszen bizonyos autópályákkal, közutakkal, üzemeltetéssel kapcsolatos állami feladatok is a magánvállalkozóhoz kerülhetnek.

A Portfolio szerint mindenesetre a sajtótájékoztatón az EU-tól erre a célra már nem fog érkezni uniós forrás, viszont, ha állami költségvetésből szerveznék meg a feladatot, akkor az az államadósságot növelné és a beruházások elhúzódnának.

Vagyis a kormány bevonja a piacot, piaci finanszírozásból történik az építkezés, és közben elmondja, hogy ennek a korábbi példái rémesek voltak, de ez istenbizony jobb lesz.