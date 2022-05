Jakab Péter a jobbikos nemi erőszakolási ügyről: "Miért nem fordultak azonnal a rendőrséghez?"

Jakab Péter, a Jobbik szombaton újraválasztott elnöke volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége.



Fotó: ATV

Jakab szerint a legnagyobb sikere, amit pártelnökként fel tud mutatni, az az, hogy a Jobbik még mindig működik. Emlékeztetett:

több javaslatuk is átment már (például az SZJA-mentességet, és -visszatérítést), még akkor is, ha a fideszes politikusok csak úgy voltak hajlandók megszavazni, ha azt egy fideszes nyújtotta be, jobbikos javaslatként ugyanis leszavazták.

Szóba került a a pedofiltörvény is, ezt Jakab szerint azért szavazták meg, mert korábban volt már hasonló javaslatuk nekik is, és úgy érzik, hogy igenis szükség van arra, hogy szigorúbban lépjen fel a törvény a pedofilokkal szemben.

Sőt, én tovább mennék, és a kémiai kasztrálást is támogatnám

– tette hozzá a Jobbik elnöke.

A Szilágyi György élettársát érintő nemi erőszak ügyével kapcsolatban Jakab Péter elmondta, ő is csak nemrégiben értesült az esetről, és fel is hívta párttársát, hogy miért vártak eddig az etikai beadvánnyal. Jakab szerint ő is ott volt azon a rendezvényen, de senki nem szólt neki a történtekről.

A pártelnök szerint Szilágyiéknak egyből jelenteniük kellett volna az esetet, rögtön a rendőrséghez kellett volna fordulniuk

- hangzott el az ATV műsorában.