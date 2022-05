24.hu: egy miniszterelnökségi főosztályvezető is érintett a korrupciós ügyben, letartóztathatták

Az illető azon a helyettes államtitkárságon dolgozott a lap információi szerint, ahol a korrupció miatt visszatartott uniós pénzekkel foglalkoztak.

A 24.hu cikke szerint a pénzügyminisztériumi tisztségviselőkön kívül a Miniszterelnökség egy vezető beosztású munkatársa is gyanúsítottja lett a két minisztériumot érintő hivatalait érintő vesztegetési ügynek. A lap információi szerint az érintett főosztályvezetőt le is tartóztatták.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az ügyészség szerint – írja a lap – a férfi kenőpénzért cserébe vállalta, hogy a korrupció miatt visszatartott uniós forrású pályázatokat kedvezően bírálja el a támogatást kérők számára.

A 24.hu szerint a Magyar Közlönyben korábban jelentek meg hivatalos információk a tisztviselőről, aszerint az illetőt 2016 elején helyezték a Miniszterelnökség Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának állományába. Itt az RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságra került, Leveleki Zsolt helyettes államtitkár beosztottja volt.

Ezen a helyettes államtitkárságon az EU helyreállítási alapján dolgozott, aminek a forrásait a magyarországi korrupció miatt nem utalta ki az Unió. Vagyis a 24.hu szerint most egy olyan kormánytisztviselőt gyanúsítanak korrupcióval, aki éppen a korrupció miatt visszatartott uniós forrásokkal kapcsolatban dolgozott.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón elismerte, hogy a tárca egyik munkatársa is érintett a büntetőügyben, ő azonban nem főosztályvezetőről, hanem osztályvezetőről beszélt, illetve kisebb csalásokról.

A 24.hu viszont az ügyészségi indítványok alapján arról számolt be a cikkében, hogy olykor több szás millió forintos, bizonyos esetekben pedig az egymilliárd forintot is megközelítő vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatokat sikerült "megolajoznia" a gyanúsítottnak. Az ügyészségi indítvány szerint a legtöbbször a pályázati összeg egy százaléka volt az ára a segítségnek, de olyan is előfordult, hogy ennél jóval több kellett.

Az ügyészség szerint első körben a pénzügyminisztériumi érintettek kenőpénzért cserébe segítették a pályázókat abban, hogy a pályázati kérelmük sikeres legyen, ám ha ez nem jött össze, akkor lépett be a képbe a Miniszterelnökségen dolgozó főosztályvezető, aki a kenőpénzért cserébe azon elutasított pályázatok érdekében járt el, amelyek kapcsán felülvizsgálati kérelmet adtak be a Miniszterelnökséghez a pályázók. Az ügyészség szerint a főosztályvezető intézte el azt, hogy a kifogásnak mindenképpen helyt adjanak, ezáltal pedig a támogatási kérelem visszakerült a rendszerbe újbóli elbírálásra.

Az ügyészség szerint – olvasható a cikkben – a főosztályvezető egyszer még azt is el tudta intézni, hogy az egyik pályázó cég az általa elenyert több mint félmilliárd forintos támogatási összeget egybe le tudja hívni, előlegként, hiába utasították el korábban a kérelmét.

"A Miniszterelnökség főosztályvezetője ellen háromrendbeli vezető beosztású hivatali személy által, az előnyért hivatali kötelezettségét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú, amiért öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, ha elítélik. A 24.hu információja szerint a gyanúsítás alapját egyebek mellett több ezer oldalnyi lehallgatási jegyzőkönyv képezi ez esetben is.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben április végén közölte, hogy több minisztériumi tisztviselőre csapott le összehangolt bűnügyi akcióban, amelyben csaknem 150 ügyész és rendőr vett részt. A korrupciós ügynek azóta már húsz gyanúsítottja van, közülük heten jelenlegi vagy volt minisztériumi tisztviselők. Öt embert letartóztattak, így a Miniszterelnökség szóban forgó főosztályvezetőjét is, egy embert bűnügyi pedig felügyeletbe helyeztek"

- olvasható a cikkben, amely szerint egy pénzügyminisztériumi tanácsosnál a rendőrök 180 millió forintnyi pénzt találtak egy széfben. Az érintett azt mondta, az az édesanyja pénze.