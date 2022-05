Kilépett a Jobbikból Stummer János

Kedd reggel jelentette be a politikus a Facebook-oldalán a döntését. Szombaton a párt tisztújító kongresszusán Jakab Péterrel szemben indult az elnöki posztért, de alulmaradt a küzdelemben.

A Telex cikke szerint kedden reggel a Facebook-oldalán jelentette be Stummer János politikus, hogy kilép a Jobbikból.

Fotó: Facebook/Stummer János

Stummer az előző, 2018-2022 közötti ciklusban parlamenti képviselő és az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt, az április 3-ai választáson azonban nem nyert egyéniben, és listáról sem jutott be a parlamentbe.

A Jobbik szombaton tartotta meg tisztújító kongresszusát, ahol Stummer Jakab Péter ellen indult az elnöki posztért, azonban nem tudta megszerezni az elnöki tisztséget Jakab Péterrel szemben.

„A Jobbik szombati tisztújításán világos politikai alternatívát kínáltam a Jobbik kongresszusi küldötteinek, többségük azonban nemet mondott az általam javasolt hazafias politikára és szervezeti megújulásra. Szombaton nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az a politikai közösség, amelynek az utóbbi 13 évben tagja és építője voltam, nem azon az úton kíván tovább haladni, ami a hazám jövője szempontjából üdvös”

– írta a politikus a bejegyzésében.

A cikk szerint Stummer és Jakab között régóta nem volt már kiegyensúlyozott a viszony. Ezt a kilépésről szóló bejegyzésében is megírta a politikus, aki állítása szerint eddig is távolságtartással kezelte "Jakab Péter és szűk környezetének politikáját és vezetési gyakorlatát", viszont a tisztújítás után már nem kíván vele közösséget vállalni. Stummer azt is leírta, hogy új párt vagy politikai mozgalom megalapítása nem áll szándékában.

A bejegyzés teljes szövege itt olvasható: