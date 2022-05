Egy ismert riportert beidéztek a rendőrségre, mert 6 ezer forinttal több pénzt kapott vissza egy benzinkúton

Még februárban történt az eset.

Egy hónapig aggódott Menyhért Mészáros László egy rendőrségi idézés miatt, amiből csak az derült ki, hogy hol és mikor kell megjelennie a hatóság előtt. De hogy miért, azt épp a születésnapján tudta meg, amikor május 10-én beballagott a Gárdonyi Rendőrkapitányságra.

Menyhért az M3-as autópálya kivezető szakaszán egy benzinkútnál tankolt, a pénztáros tévedésből 6 ezer forinttal több pénzt adott vissza neki, amit ő zsebre tett és távozott. Ezért csalással gyanúsították és beidézték, hogy tegyen vallomást az ügyben.

"Emlékszem az esetre, éppen Balmazújvárosba indultam aznap, amikor megálltam tankolni. Megnéztem a videófelvételt, látszik, úgy tettem el a visszajáró pénzt, hogy meg se számoltam azt. Ugye, nem gondolja senki, hogy 6 ezer forintért eljátszom a becsületemet"

– hüledezett az ismert riporter.

Az újságíró azon is csodálkozott, hogyan talált rá a rendőrség, hiszen nem is a saját kocsiját tankolta meg, a tulajdonosnak pedig – állítása szerint – a hatóság nem küldött értesítést, senki nem is kereste őt az üggyel kapcsolatban.

"Nem fogadtam ügyvédet, mert ártatlan vagyok a dologban, szerintem ejteni kell az ügyet. Ha pedig hibázott a kút munkatársa, a tévedéséért viselje ő a következményeket. Az pedig elfogadhatatlan, hogy pont ő tesz feljelentést a jóhiszemű autós ellen"

– véli az újságíró.