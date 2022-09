Még mindig felszálló ágban az infláció: egy év alatt közel 53 százalékkal emelkedtek a belföldi ipari termelői árak

Óriási a nyomás a fogyasztói árakon.

A KSH szerdán publikált adatai szerint a belföldi ipari termelői árak júliusban már 52,7 százalékkal voltak magasabban, mint egy évvel korábban – írja a Népszava.hu. Az ipari árak előbb utóbb megjelennek a fogyasztói árakban, ezért is fontos ez a mutató, ám a lakossági áremelkedéseket nem csak az ipar termelői ára, hanem a mezőgazdasági és a szolgáltatási árak is befolyásolják. Idén az aszály miatt mezőgazdasági termelői árak is elszálltak, így egyedül csak a szolgáltatások díjainak viszonylag visszafogott növekedése fékezi az inflációt.

Fotó: 123RF.com

A KSH szerint a ipari árak kiugró emelkedésének legfőbb oka az energiaárak emelkedése, de kisebb mértékben növelte a termelői költségeket az alapanyagok drágulása és a forint gyengülése is. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítés árai 9,1 százalékkal nőttek, vagyis ezek az adatok is megerősítik azokat a jelzéseket, hogy hazai infláció még felszálló ágban van.

A hét elején épp a magyar Nemzeti Bank (MNB) figyelmeztetett erre, amikor kamatemelést bejelentő sajtótájékoztatón Virág Barnabás jegybanki alelnök két kellemetlen hírt közölt: a MNB kisfrekvenciás (heti, havi) makrogazdasági adatai szerint júliusban és augusztusban gyakorlatilag megállt a gazdaság növekedése, ebben a két hónapban a GDP éves átlagban 0,4 százalékkal emelkedett. A másik rossz hír az volt, hogy az infláció legalább az év végéig emelkedni fog, s a jegybank becslése szerint augusztusban a már 15-16 százalék volt a magyar infláció, a júliusban márt 13,7 százalék után. A KSH majd csak bő egy hét múlva publikálja a hazai inflációs adatokat.