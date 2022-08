30-40 százalékkal is drágulhatnak a nyelvtanfolyamok ősztől

A nyelviskolákat a katatörvény és a felsőoktatási nyelvvizsgaszabályok átírása érinti érzékenyen.

Az Eduline.hu cikke szerint körülbelül 30-40 százalék közötti áremelkedésre számít Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének (NYESZE) elnöke, ősztől nagyjából ennyivel drágulhatnak meg a nyelvtanfolyamok. Az elnök szerint a nyelviskolákat nemcsak az elszálló energiaárak, de az infláció és a katatörvény hatásai is nehéz helyzetbe hozták.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az Eduline.hu megnézte a fővárosi és vidéki nyelviskolák oldalain, hogy mennyibe kerülnek a 30 vagy 60 órás kiscsoportos tanfolyamok árai, ugyanis a legtöbb diák ezt szokta választani, a választék is ebből a legnagyobb.

Jelenleg a 30 órás kurzusok ára 45 és 70 ezer forint között mozog, a 60 órás tanfolyamok díja viszont akár a 90 ezer forintot is elérheti – az ár a csoport létszámától, az oktatás intenzitásától is függ. A magántanárok 5 ezer forint alatt már nem nagyon adnak magánórákat, így a lap szerint a csoportos tanfolyamok ára még így is kedvezőbbnek mondható.

A NYESZE elnöke a nyelvvizsgaszabályok átírásáról is beszélt a lapnak, szerinte

„nagyon káros és rossz üzenet, amely a kormány részéről érkezett, de akik belátják, hogy szükség van a nyelvtudásra, ugyanúgy fognak tanulni a jövőben is”.

Mint ismert, július végén jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter, hogy az egyetemekre és főiskolákra bízza a kormány, hogy kötelezővé teszik-e a nyelvvizsgát a diploma megszerzéséhez. A korábbi szabályok szerint ugyanis az alapszak teljesítéséhez a B2-es nyelvvizsga megszerzése volt az elvárás, bizonyos képzéseken azonban ennél szigorúbbak voltak a követelmények. A cikk szerint a felsőoktatási intézmények még nem hoztak döntést az ügyben, ami viszont a nyelviskolákban okoz bizonytalanságot, a tanulóik egy része ugyanis a diplomaszerzés miatt iratkozott be hozzájuk.

Légrádi Tamás, a NYESZE elnöke szerint könnyen lehet, hogy a nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok veszélybe kerültek, de azt még nem lehet látni, hogy mekkora visszaesést fog összességében okozni a kormány döntése. Ugyanakkor hozzátette, a céges megrendelőknél még növekedés is várható, mivel a munkavállalóik nyelvtudása az ő üzleti növekedésüknek is előfeltétel. Viszont a katatörvény módosítása miatt már a nyelvtanárok sem adózhatnak kedvezményesen, ha céges oktatást vállalnak, így ezért ezek a kurzusok is drágábbak lesznek.