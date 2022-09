A Nyugati térre vonultak ki.

MTI/Bruzák Noémi

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai jelentek meg hétfőn a budapesti Nyugati téren, azaz: polgári engedetlenséggel álltak ki a közoktatásban uralkodó áldatlan állapotok miatt. Azonnali bérrendezést és az oktatás jövőjéről szóló széleskörű, érdemi tárgyalásokat követelnek a kormánytól – számolt be a 444.hu.

Közleményt is kiadtak, amelyben azt írják:

akkora a tanárhiány, hogy most már azért is aggódnunk kell, hogy lesz-e egyáltalán bármilyen oktatás. Béreinket még mindig a 2014-es minimálbér alapján határozzák meg. Az életpályamodell szerinti bérek jelentős része a minimálbér alá került. Ezért tiltakozunk a beígért béremelés ütemezése, mértéke és uniós forrásoktól való függővé tétele ellen is.