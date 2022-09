Keményen csőbe húzta a Fideszt az MSZP: Nincs a tárolók tulajdonában földgáz

Sajátos trükkel húzta csőbe az MSZP társelnöke a Fidesz-kormányt. Tóth Bertalan látszólag egy „tájékozatlan” kérdést tett fel, mert tudta: az őt kioktató válaszban a kormánynak olyasmit kell leírnia, amiből kiderül, hogy korábban hazudtak. Így is történt: Koncz Zsófia miniszterhelyettes belesétált a csapdába – írja a Hírklikk.hu.



Fotó: Tóth Bertalan, az MSZP vezérszónoka felszólal az alaptörvény tizenegyedik módosításáról szóló vitában 2022. június 28-án. MTI/Bruzák Noémi

Kezdte bejegyzését Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke.

Mint írja, természetesen tisztában volt azzal, hogy a válasz nulla köbméter és jót is mosolygott, amikor Koncz Zsófia tudálékosan kioktatta őt a „tájékozatlanságáról”, hiszen a tároló nem kereskedhet, ő mindössze egy „raktáros”, akinek a tevékenysége szinte minden elemében az állam által szabályozott.

Akkor is, ha állami tulajdonban van, és akkor is, ha nem. Szabályozottak a szolgáltatási árak, a hozzáférési feltételek, a tevékenység megkezdése, megszüntetése, felfüggesztése, minden. Így van ez ma, és így volt ez tizenöt éve is.