Patkányozták és férgezték a tüntetőket, most elérhetetlen a Vadhajtások Facebook-oldala

A Facebook letilthatta.

A szélsőjobboldali portál Facebook-oldala csütörtök reggel óta elérhetetlen – vette észre a telex.hu. Ennek lehet némi köze azokhoz a posztokhoz, amelyeket a Vadhajtások a tegnapi tanár-diák tüntetés nyomán tett közzé – ezekről részletesebben itt írtunk.

Azóta egy másik oldalon – Vadhajtások – Jobboldali portál – kezdtek el posztolni, amit február vége óta nem használtak. A lap kérdésére

a Vadhajtások is megerősítette, hogy az eddig használt Facebook-fiókjuk a korábban bevezetett korlátozások után mára teljesen elérhetetlenné vált.

Az időközben már elérhetetlenné vált oldalon szerda este többek között olyan bejegyzés is megjelent, amiben azt írták: „Követeljük a rendőrségtől, hogy vízágyuzza le a tetves diákokat és tanárokat, és tapossák is meg őket lovakkal, de ne felejtsék megkardlapozni a hátukat, és kérjük 5-6 méterről lövöldözzék fejbe őket könnygázzal, párat vigyenek be a kapukba és kínozzák meg őket, majd vetkőztessék meztelenre ezeket, és törjék el ujjaikat.”