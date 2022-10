Orbán Viktor a jó barátját keresi a Twitteren – vajon meglesz?

Nem valószínű.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor hétfőn regisztrált a Twitterre, a második napját egy John Travolta-mémmel nyitotta.

– írta Orbán Viktor az új Twitterén angolul. A kormányfő a poszthoz egy gifet is csatolt, a Ponyvaregényből.

Orbán a jó barátját azonban hiába keresi a Twitteren, Trumpot ugyanis a Capitolium tavalyi ostromát követően száműzték a népszerű közösségi oldalakról, mint például a Twitterről és a Facebookról.

Orbán Viktor hivatalos Twitter-oldala tegnap indult. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, hogy itt

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh