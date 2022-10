Értesítették Orbán Viktort, hogy már nem Trump az USA elnöke

Orbán Viktor hétfőn regisztrált a Twitterre, majd szinte azonnal jó barátját, Donald Trumpot kezdte ott keresni egy John Travolta-mémmel.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A volt amerikai elnököt azonban a Capitolium tavalyi ostromát követően száműzték a népszerű közösségi oldalakról, mint például a Twitterről és a Facebookról, így Orbán hiába szeretné, nem lájkolgathatja barátja posztjait.

Az rtl.hu vette észre, hogy a magyar miniszterelnököt furcsa posztja után David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete finoman helyre tette.

Pressman Twitter-oldalára – egy Orbánéhoz hasonló Travolta-mém társaságában – azt írta ki, hogy kövesse a volt elnök helyett inkább a regnáló elnököt a Twitteren.

Welcome to Twitter, @PM_ViktorOrban! While you look around for your friend, perhaps another friend to follow: the President of the United States, @POTUS… but as the Hungarian media might say: no pressure. #nyomasgyakorlo https://t.co/HtvHSFtMm0 pic.twitter.com/a4Uxz3xDMR