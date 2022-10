Orbán Viktor csodafegyvere: Konzervatív fideszes propagandista lett az X-Faktor versenyzőjéből

Tóth Bettina a 2017-es válogatón Jay-Z & Kanye West dalával jutott tovább a Táborba, ahol mind a két feladattal sikerült meggyőznie a mentorokat, de nem, ez most nem erről szól, hanem arról, hogy hogy lesz valaki kormánypárti propagandista.

Bettina megjelenése 2017-ben meglehetősen kettős volt: jól hozta az egyszerre vagány és visszafogott külsőt. Akkor elmondta, hogy azért jelentkezett a műsorba mert karrierista, és szerette volna megmutatni az embereknek, hogy a női rapnek is van helye Magyarországon.

Buddhista vagyok. Szeretem az asztrológiát. Van két tetoválásom. A bal csuklómon Hórusz, a jobb csuklómon Ré szeme egy-egy háromszögben.

- mondta el akkor magáról, és kitért arra is, hogy elvont személyiségű, egyben komoly embernek tartja magát.

Ám úgy néz ki, dobta a buddhizmust és annak eredeti tanait, és a jobban menő keresztény-konzervatív vonatra felülve találta meg az elvont és komoly énjét, és egy videóból az is kiderült, hogy a feketén kívül a hozzá legjobban illő szín persze a NARANCSSÁRGA. Persze vallásilag még mindig inkább Buddha felé húz, de ez legyen a legkisebb logikai bukfenc a történetben.

Közel két éve lépett be a Fideszbe, és gyorsan nőtte ki magát az egyik olyan emberré, akik Orbán Viktor új csodafegyvereit jelenthetik majd.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott Kötcsén:

az utóbbi időszakban tudatosan kinevelt új generáció a Fideszben jól képzett, kormányozni képes emberekből áll, akik akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot.

Így a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kiépítése után a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létre kell hozni a konzervatív körökkel történő hálózatépítést. Erre persze a legjobb megoldások azok az influencerek akik a különböző forrásokon ontják magukból a kormány propagandáját.

De persze semmi meglepő nem lehetne ebben Deák Dániel, Bayer Zsolt vagy akár Trombitás Kristóf után.

Azonban itt van egy csavar, az egykor az X-Faktor színpadán hörgő lány politikai állásfoglalásban olyan dolgok szerepelnek mint az, hogy most nyíltan állt ki a rasszizmussal vádolt Kanye mellett is, aki ALL LIVES MATTER-t használta, ezzel bővebben ebben a cikkben foglalkoztak. Pontosan, előre megtervezett lépésekkel kommentálja az aktuális híreket, és már-már szinte az amerikai alt-jobbos influencerekre hasonlít inkább mint azokra, akiket megszoktunk a magyar online térben.

Most az újságírók rasszistáznak, ezek a szavak azonban hol voltak akkor, amikor az egyenlőség nevében, BLM tüntetések keretében FEHÉREK és FEKETÉK üzleteit tették tönkre, fosztották ki?

- kommentálta kedvencét a Facebook oldalán.

Kanye mellett személyes kedvence Lázár János, akit azért becsül amiért mindig hangot ad véleményének, még akkor is, ha ez sokakéval szembemegy.

Évek óta Lázár János a kedvenc politikusom Fideszen belül. Álláspontja 2011 óta nem változott, ahogy korábban, most sem szeretne vármegyéket. Helyes, hogy kiáll meggyőződése mellett!

- mondta el a vármegyékkel kapcsolatban, ennek ellenére nem Lázár hanem Orbán a borítóképe.

Facebook oldalán a követői rendszeresen fasiztázzák az ukrán elnököt, éltetik az oroszokat és Putyin hadigépezetét, illetve jó Fideszeshez illően folyamatosan számol be bármilyen a kormányhoz köthető tevékenységről Facebook oldalán. Értekezett már az elmaradt tűzijátékról, hatalmas örömmel számolt be arról is, hogy 18 fok lesz az állami intézményekben.

Ám ennél érdekesebb kommenteket is találunk nála, az egyik kommentelője annyit jegyzett meg egy cikk alatt:

Ez a Deep State terve,melyet a világggal tervez! Ő ennek egyik önkéntes kísérlet alanya!

A Deep State szorosan összefügg a QAnon elnevezésű, széles körben elterjedt összeesküvés-elmélettel, mely szerint egy politikusokból álló, sátánista és pedofil árnyékhatalom, például hollywoodi sztárok, demokrata politikusok vezetik az Egyesült Államokat.

Az ebben hívő konteósok szerint Donald Trump volt az utolsó ellenpólus, aki még legyőzhetné őket, a QAnont akkor ismerték meg jobban hazánkban, amikor az elmélet hívei megrohamozták a Capitoliumot és az akciójuk több halálos áldozatot is követelt.

Facebookrol a TikTok-ra, vagy fordítva?

TikTok oldalán jelenleg 41 ezren követik, és videóin a kedvelések száma is közelíti a másfél milliót, ám itt nem csak politika van, hiszen a piros lett a paradicsom nem sárga videók között találkozhatunk olyanokkal is, ahol a hazai hírességeket ért “bulvártámadások” miatt veszi védelmébe.

Kiállt az X-Faktor mentora mellett is, akit sokan 8 milliós órája miatt támadtak, majd egy másik videóban elmondja miért szereti a Fidelitast.

Olyan összefüggésekre jött rá, miszerint Karácsony Gergely 2004-óta Gyurcsánynak dolgozik, vagy azt, hogy a menekültek veszélyeztetik Európát. Ám persze vannak videói amik nem öregedtek túl jól, egy tavaszi videójában a háború kitörésének első napjaiban arról beszél, hogy az oroszok 4 óra alatt bénították meg Ukrajna légvédelmét.

Akkurátusan, hibátlan sminkben veszi védelmébe Szijjártó Pétert is ha arról van szó, és persze a gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait is szívesen osztja meg követőivel.

Ám erősen cenzúrázza a kommenteket, és amikor a nők jogairól beszélt sorra tűntek el azok a kommentek, akik a szigorodó abortuszrendeletet emlegették fel.

Elköteleződését mi sem fejezhetné ki jobban, mint az hogy saját műsora is futott a nemrég beszántott és elkaszált kormányzati felületen a PestiTV-n vagy a PestiSrácokon Libz of TikTok Hungary címmel.

A kormányzati paradigmaváltás elérte az influencerieket is, már nem minden a fröcsögő Bayer, vagy a fákat baltával aprító Trombitás, hanem egykori médiaszemélyiségeket, és ezáltal bőven 18 év alatti fiatalokkal felduzzasztott követőbázisukat is a Fidesz csatasoraiba állítják.

A Fidesz évek óta igyekszik hatni a fiatalokra, elkezdett próbálkozni, voltak „politikai kiigazítások” a 30-35 alattiak megnyeréséért, a háttérben pedig elindult az eddiginél hatékonyabbnak szánt médiaarzenál kitalálása, Tóth Bettina pedig pont ennek a példája. Azt nem tudjuk, hogy a sok százmilliós tételekkel megtámogatott új és újrapozicionált szereplők között neki ebből mennyi a személyes haszna.

A fiatalokkal azt kell megértetni, hogy lázadni menő, nem kell egyformának lenni, nem kell beállni a fősodorba csak azért, mert az a könnyebb.

– mondta ezzel kapcsolatban 2020 nyarán Kovács István, a Megafon Központ vezetője.

A fiatalok megnyerése általában sem könnyű menet a politikai erőknek, de különösen megszenvedhet ezzel egy 12+ éve hatalmon lévő, önmagát konzervatívként definiáló párt.

Mi sem mutatja jobban mint az a tény, hogy Bettinát a TikTok-on leginkább a fiatalok követik, kommentálnak és lépnek vele interakcióba, addig a Facebook oldalán már inkább az alusapkás konteósok, 50 éven felüliek alkotják a fő közönséget, és bár nem jelenthetjük ki biztosra, van esély arra, hogy