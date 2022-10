Navracsics bevallotta: A kormány lépései nem tudják visszaszorítani a korrupciót

Már jóval a december közepéig meghosszabbított határidő lejárta előtt teljesítheti Magyarország az uniós források kifizetéséhez szabott feltételeket mondta Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában.

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság utána is ellenőrizni fogja a vállalások teljesítését.

Három csomagról tárgyal Magyarország az Európai Unióval, ebből kettő pénzügyi, egy pedig jogi természetű

– magyarázta Navracsics Tibor.

Az egyik pénzügyi csomag a hétéves uniós költségvetésből járó támogatás, amely 2020 és 2027 között összesen 14 ezer milliárd forint, amiből 4000 milliárd a vidékfejlesztésre fordítható. A másik csomag a helyreállítási és ellenállóképességi alap, ebből Magyarországnak 2300 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járna, és emellett van egy kedvezményes konstrukciójú hitel is, amelynek felvételéről a kormány még nem döntött.

A bizottság a 17 vállalás teljesítésére szabott határidőt két hónappal meghosszabbította, Navracsics Tibor szerint ez a bizalom jele, és úgy véli, nem is kell kimeríteni a hosszabbítás határidejét, mert a szükséges változtatásokat már meglépték, és a következő jelentős állomás november 19-én lesz, amikor az Integritási Hatóság megkezdi a működését.

Nekünk is fel kell készülni arra, ha sikerül aláírni a szerződéseket, hogy ténylegesen is meg kell kapnunk ezeket a pénzeket. A vállalásaink teljesítése kedvezőbb helyzetbe hozhat, mint amilyenben Lengyelországban van. Meg kell őriznünk a hidegvérünket, az EP bármilyen állásfoglalást tesz

– mondta.

A 17 vállalás teljesítése után sem zárul majd le a folyamat, különösen az Integritási Hatóság és az antikorrupciós munkacsoport lesz folyamatos ellenőrzés alatt, ugyanakkor a miniszter jelezte:

a kormány lépései önmagukban nem tudják visszaszorítani a korrupciót, ehhez a gazdasági és politikai élet szereplőinek együttműködése is kell.

Navracsics Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak utánkövetésre lehet számítani, hanem jöhetnek újabb uniós követelések is, ahogy a helyreállítási alap esetében már fel is bukkant, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége területén várnak újabb lépéseket, igaz, ez a miniszter szerint jogalkotással könnyen orvosolható.

