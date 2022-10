Hadházy Ákos letáborozott a közmédia épülete előtt, blokádra készül

Ma felvertünk itt egy sátrat a Kunigunda útján, az állami televízió épülete előtt és jövő péntekig, november 4-ig itt fogok maradni – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos független képviselő.

Az ellenzéki politikus a hosszú hétvégén és azt követően is folyamatos utcai fogadóórát tart a helyszínen, majd blokád alá akarja venni a az épületet.

Arra kérem Önöket, hogy egy hét múlva,pénteken Önök is jöjjenek el és vegyük közösen blokád alá ezt a piszkos hazugsággyárat

- üzente Hadházy, aki két dolgot akar kikényszeríteni:

Az első: állami médiát vissza kell venni a köz számára. Ehhez a jelenlegi hírhamisító elnök helyett új, konszenzusos elnököt kell kinevezni. A második pedig, hogy a fizetett állami propagandát be kell tiltatni.

Hadházy megjegyzi, az inspirációt épp az MTVA biztonsági őrei adták:

Október 23. előtt egy néhány perces videót szerettem volna felvenni és meglepődve láttam, hogy akkora volt a hazugsággyár riadalma, hogy olyan gyorsan zárták be az összes kaput, hogy még az egyik biztonsági őrt is kizárták, sőt, a pizzafutárt sem engedték be.