Márki-Zay durván nekiment Ungárnak: Újabb álellenzékit vetett be Rogán propagandagépezete

Márki-Zay szerint Ungár Péter is "csatlakozott az álellenzéki kórushoz, akik napról napra mondják fel a Fidesz propagandaszövegeit".



Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke beszéde elmondása előtt az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. MTI/Illyés Tibor

- írta Márki-Zay bejegyzésében. A politikus szerint ez egyrészt rendkívül furcsa egy aktív pártvezető részéről, hiszen a támogatás ténye nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022. márciusában is.

Másrészt a Fidesz korábbi vádjaival szemben megerősíti, hogy külföldi támogatás nem került és nem is kerülhetett pártokhoz. Az adományokat az MMM a törvények szigorú betartásával használta fel – és a hazai politikusok számára elképzelhetetlen nyíltsággal és részletezettséggel el is számolt vele. A nagykoalíciós lopásokban, egymást kölcsönösen lejáratóanyagokkal és bűncselekményekkel sakkban tartó pártok rendszerében ez érthetően idegesíti még a magukat ellenzékinek valló közszereplőket is, ezért beszélhet „pénzekkel elsétálásról” valaki, aki saját magából indul ki

- tette hozzá.

Márki-Zay érdekesnek találja, hogy "Ungár Péter ugyanúgy nem kritizálta az Ökotárs nyugati támogatását vagy Ron Werber kampánymenedzserkedését, ahogy a Fidesz esetében Arthur Finkelstein vagy Soros György korábbi támogatását sem".

Most mégis „dermesztő amerikai pénzekről” beszél egy olyan transzparens, törvényes és példamutatóan erkölcsös kampány esetében, amely nélkül ma talán nem is ülne a parlamentben. Négy éve még százmilliós adósságot vett fel a pártja, amit az állami támogatásokból törleszt azóta is – most viszont éppen az MMM-nek köszönhetően egy milliárdos kampányhoz alig tízmilliós hozzájárulásával, hitelfelvétel és bármiféle tömegtámogatás és érdemi munka nélkül került be a parlamentbe. Ő ül ott és nem én, ő veszi fel az állami támogatásokat és nem az MMM