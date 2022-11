Még a parlamentben is meglepetés volt Palkovics László lemondása

Navracsics Tibort meglepte Palkovics László lemondása.

Egészen pontosan ezt mondta a Telex kérdésre:

„Beszéltünk erről, és meglepett”

A Telex kérdésére, hogy meglepte-e Palkovics László lemondása, Navracsics azt felelte, igen, ő is tegnap, azaz szerdán értesült róla. Majd mosolyogva gyorsan hozzátette, „már, ha tényleg lemondott”, mert erről a pletykáról értesült tegnap, az meglepte.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mindenesetre miután megtudta, beszélt is Palkoviccsal, bár hogy mit mondott neki a miniszter, azt nem árulta el, „az magánügy”. Hozzátette, azért is lepte meg a hír, mert nagyon kedveli Palkovics Lászlót, nagyon sok területen még nagyon sokáig szeretne vele együttműködni – a kormányban is és az egyetemi szférában is –, ezért minden váratlan és meglepő fordulat meglepi őt vele kapcsolatban, fogalmazott.

Ezután újra rákérdeztünk, hogy mint a kormány tagja tehát megerősíti-e, hogy távozik Palkovics, amire a miniszter azt felelte: „azért nem hivatalos megerősítés, mert a miniszterelnök hozza meg a döntést”.

Arról pedig, hogy Orbán döntött volna, nem tud, de nem is beszélt vele azóta. Palkovics távozásának okáról is kérdeztük Navracsicsot, azt mondta, nem tudja mi az oka, de ezt nem is kérdezte tőle.

Szerdán írtuk meg, hogy több forrásból is úgy tudjuk, lemondott Palkovics László. A minisztériumban már főosztályvezetői szinten is értesítették a munkatársakat az átadás-átvétel előkészítéséről. A távozás hátterében úgy tudjuk, energiapolitikai véleménykülönbségek állnak. Információink szerint a kormányfő az energetikai válsághelyzet miatt külön Energetikai Minisztériumot akar létrehozni.

Megkerestük az ügyben Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, aki érdemben nem válaszolt, de nem is cáfolta értesülésünket. Azt írta:

„A miniszterelnök úton van Üzbegisztánba; a kormányzati ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel, kérem, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez forduljanak.”

Arról, hogy mi a kormány hivatalos álláspontja az ügyben, a Telex.hu cikkében olvashatnak.