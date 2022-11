A DK szerint Orbán újabb lépést tett a totális diktatúra irányába: Mostantól kézivezérli a honvédséget és beszerzések körüli lopást

Orbán mostantól kézivezérli a honvédséget és beszerzések körüli lopást – fogalmazott közleményében a Demokratikus Koalíció.



Fotó: Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Mint írják, "a Magyar Közlönyből derült ki – nem volt róla nemzeti konzultáció –, hogy létrehoztak egy új szervezeti egységet, a Miniszterelnök Katonai Irodáját".

- fogalmaztak.

A DK szerint a helyzet egyszerű:

Hozzátették:

A miniszterelnök egyúttal magához rendelte a százmilliárdos katonai beruházásokat, a védelmi programnak gúnyolt szisztematikus lopást is. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány szerint ez a fajta egyszemélyi hatalom, amely immár fegyveres testületre is kiterjed, súlyosan veszélyezteti Magyarország biztonságát, gyengíti NATO-beli pozíciónkat is.