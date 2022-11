Az afrikai kontinensen röpködtek vele – és nem is akárki.

illusztráció, Pexels

A Mészáros Lőrinccel is jó kapcsolatot ápoló vállalkozó, Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa egy eddig nem ismert Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000-rel járt üzleti úton az afrikai kontinensen – írja a 24.hu, miután az Átlátszó felderítette az ügyet. A lap rámutat: a gép nem azonos a Szíjj által korábban többször is használt luxusrepülőgéppel. Viszont ez is több alkalommal felbukkant már az üzletember jachtjai közelében.

Az oknyomozó portál a magángép útvonaltörténetéből derítette ki, hogy az egyszeri bérlésnél tartósabb kapcsolat lehet a jelenleg 14 milliárd forintot érő jet és a nagyvállalkozó között, 2022. augusztus 3-ától ugyanis

minden alkalommal Budapestről indult útnak, majd külföldi látogatását követően oda is tért vissza.

A repülőgép több, Magyarországról induló útja olyan horvát kikötővárosokhoz vezetett, ahol Szíjj László Artemy vagy Lady MRD nevű luxusjachtja horgonyzott.

A magánrepülőgépet a Duna Aszfalt közösségi oldalán szeptember 29-én és 30-án megjelent bejegyzések alapján azonosították az oknyomozó újságírók. A bejegyzések egy olyan afrikai üzleti körútról számoltak be, melynek küldöttségét Szíjj László vezette. Az afrikai megbeszélések apropója egy kiterjedt infrastrukturális beruházás részeként megvalósuló 184 kilométeres útszakasz és egy, a két országot összekötő határhíd megépítésének előkészülete volt.

A lap kiderítette azt is, hogy a most előkerült OE-IMB lajstromjelű sugárhajtású gép üzemeltetését az osztrák AVCON JET GmbH látja el. Az oknyomozók szerint nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a gépet üzemeltető AVCON JET egy szolgáltatáskonstrukcióját igénybe véve, valójában Szíjj áll a privát jet mögött, amellyel a kapcsolata szorosabb, mint a többszöri bérlés.