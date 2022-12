Ezeket kell tudni, ha árstopos terméket vásárolna

Nem mindenhol korlátozzák a vásárolható mennyiséget.



Fotó: Pixabay

A 24.hu megkeresésére több üzletlánc is reagált. A válaszokból kiderült, hogy a hatósági áras termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozás fő célja, hogy mindenkinek jusson a termékekből. Nemrég az is kiderült, hogy a Spárban nemcsak az ártopos termékekre van mennyiségi korlátozás, hanem a trappista sajtra is.

Aldi: a személyenkénti korlátozás minden üzletükben egyformán érvényes. Az árstoppal nem érintetett termékre a lánc 2008 óta érvényben lévő szabályozása irányadó, melynek értelmében minden termékből háztartási mennyiség vásárolható.

Tesco: minden árstopos termékre van mennyiségi korlátozás, más termékre nincs.

Penny: mind a 228 hazai üzletében egységes a mennyiségi korlátozás, amit minden boltjukban közzé is tesznek. Az árstopos termékeken felül nincs mennyiségi megkötés, és nem is tervezik a bevezetését.

Lidl: mennyiségi korlátozásokat kizárólag árstopos termékekre vezette be.

Auchan: a két legújabb ártsopos termékre, azaz a burgonyára és a tojásra nincs mennyiségi korlátozás.

CBA: az üzleteket működtető franchise partnereik döntenek az esetleges korlátozásról.

