Solymár fideszes polgármestere hatmillió forintos jutalmat kapott, és már el is költötte

MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Szente Kálmán, Solymár fideszes polgármestere már meg is találta a több milliós jutalmának a helyét – szemlézi az rtl.hu a 24.hu riportját. A képviselőtestület október végén szavazott meg hat havi plusz pénzt a településvezetőnek. Azt se felejtsük el, hogy a főállású polgármester fizetése bruttó 975 ezer forint.

Már be is fizettem egyetlen ingatlantulajdonom, a solymári családi házam hitel-előtörlesztésére

– közölte a polgármester, amikor arról érdeklődtek nála, felvette-e a jutalmát.

Elmondása szerint az adóbevételek történelmi rekordon állnak, az elmúlt évek energiamegtakarítási programjai miatt pedig az energiaválság is kevésbé érinti a települést. Ennek ellenére – mint mondta –, jelentős mértékben érezni fogják a hatását. „Persze a jövőt pontosan előre jelezni jelenleg elég nehéz” – tette hozzá.

A testületi ülés jegyzőkönyve szerint Gulyás István, a pénzügyi bizottság fideszes elnöke a jutalomról szóló javaslatot azzal indokolta, hogy „egy jó polgármester akkor végzi jól a dolgát, ha pályázatokon indul, ha kezeli a válsághelyzetet, mint ahogyan a vízhiánykor is történt. Ugyanakkor most látszik igazán az energetikai korszerűsítésének szüksége, melyet a polgármester úr már idejekorán felismert, és évekkel korábban meg is kezdett a településen”.