A Civil Közoktatási Platform elviszi Pintér Sándornak a közoktatási javaslatoka, ha már a miniszter nem találta azokat

Ugyan a tanárok már hosszú ideje több helyen is kifejtették, hogy milyen követeléseik vannak és mit kellene ehhez tenni, de úgy látszik, a rendőrminisztert ez elkerülte eddig.

A Népszava cikke szerint a Civil Közoktatási Platform (CKP) nyílt levelet és egy felhívást tett közzé, mivel Pintér Sándor a napokban összehívott "egyeztetésen" (amely inkább volt eligazítás a beszámolók alapján) arról beszélt, hogy eddig a tanárok csak elégedetlenkedtek, de nem tesznek konkrét javaslatokat.

A "Tényleg nem javasoltak eddig a pedagógusok? Segítünk a miniszter úrnak!" címmel közzétett közleményben arról ír a szervezet, hogy a belügyminiszter kevés információval rendelkezik az oktatási területről, az általa bemutatott adatokat pedig nem érti. Hozzátették, a CKP egyébként 2016 óta készít olyan javaslatokat, amiket Pntér hiányolt.

A CKP a közleményben és nyílt levélben kitért arra is, hogy a terveiket mindig eljuttatták a döntéshozóknak és nyilvánosságra is hozták azokat, a honlapjukról is lehetett ezekről tájékozódni, emellett pedig konkrét és sürgős ügyekben is többször tettek javaslatokat.

„Úgy tűnik, ezek mindezidáig nem jutottak el hozzá, így most Miniszter Úrnak egy csomagban kinyomtatva is összegyűjtöttük a legfontosabbakat. A csomagot 2022. december 21-én 15 órakor adjuk át részére”

– olvasható a közleményben.

A nyílt levélben a CKP emlékeztetett arra is, hogy a szakpolitikai javaslatok kidolgozása elsősorban a kormány megbízásából dolgozó háttérintézmények, szakmai műhelyek feladata lenne, ezeket viszont 2010 óta megszüntették a Fidesz-kormányok, azóta pedig szakmai kutatások és hatástanulmányok eredményei nélkül, "megalapozatlanul" hoz szakpolitikai döntéseket a kormány. A CKP a nyílt levélben arra is kitért, hogy a Maruzsa Zoltán vezette Köznevelési Államtitkárság elviekben ismeri a javaslataikat, de kár, hogy erről Pintér Sándort a jelek szerint nem tájékoztatták.