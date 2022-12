Más európai ország nem fért bele a top 10-be.

MTI/Szigetváry Zsolt

A washingtoni székhelyű Világbank a hozzáférhető adatok alapján összeállította azoknak az országoknak a tízes listáját, ahol a legmagasabb az élelmiszerinfláció – vette észre a 444.hu. Ezen a listán lett a 10. helyezett Magyarország.

Afrikából ketten, Ázsiából és Dél-Amerikából hárman szerepelnek a listán, Magyarország az egyetlen tisztán európai ország, mert ott van a nagyobb részével Ázsiában fekvő Törökország is. A sorrend:

Zimbabwe 321 %

Libanon 203 %

Venezuela 158 %

Törökország 102 %

Argentína 92 %

Irán 84 %

Srí Lanka 74 %

Ruanda 65 %

Suriname 51 %

Magyarország 44 %

