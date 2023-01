Éleződik a helyzet Kellermayer Miklós és Merkely Béla között.

MTI/Szigetváry Zsolt

Forrnak az indulatok a Semmelweis Egyetem rektorválasztása körül, miután Merkely Béla rektor és kihívója, Kellermayer Miklós orvoskari dékán egyre nyíltabb formában kritizálta tevékenységét Facebook-oldalán. A 444.hu összeállításából kiderült: Kellermayer először egy nagy feltűnést keltő, indulását bejelentő videóban kritizálta élesen Merkely Béla tevékenységét.

Elkezdtek fontosabbá válni a látványelemek, mint a valódi minőség. (...) És egyetemi közegben elfogadhatatlan, szorongást és félelmet hozó stílus ütötte fel a fejét, ami megroppantotta a Semmelweis Egyetem szellemi gerincét

– mondta el ebben.

A 168.hu rámutat: január 16-án Kellermayer már egy fórumot is tartott, amelyre körlevélben invitálta meg az egyetem polgárait. Ezek után húsz perccel Merkely is fórumot hirdetett január 19-re. Aztán egy körlevelet is írt, amelyben így fogalmazott: