Schadl György: "Gyakorlatilag lesz.pott az ember, próbál valami hülyeséget kiszedni belőlem, amivel tud b.szakodni" – Újabb hangfelvétel szivárgott ki a Schadl-Völner ügyben

Szerdán is folytatta a Blikk a Völner-Schadl ügy nyomozati hanganyagainak publikálását, az egyik meghallgatható anyagon a címünkben szereplő mondtat is elhangzik Schadl György szájából. A hangfelvételen Schadl és Völner arról is egyeztettek, hozzanak össze egy találkozót „jó miniszter asszonnyal”.

A Blikk által közölt egyik hangfelvételen Schadl György és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkára beszél. Egy másikon pedig az elnök és egyik barátja, R. között hallható egy beszélgetés, aki egyébként szintén vádlott lett a büntetőeljárásban. Az illető megpróbálta egy felnőttképzéssel foglalkozó iskola engedélyét elintéztetni Schadl segítségével Völner Pál által, hogy busás összeghez jussanak. R. jól ismerte Schadl Györgyöt, más ügyeibe is belefolyt. Sőt, R. volt az, aki figyelmeztette a végrehajtói kar első emberét, hogy áskálódnak ellene – írja a Blikk.

R.: „Akarok neked olyat mondani, ami számodra fontos. Szerintem k.rva fontos.”

Schadl: „De van baj, vagy nincs baj?

R: „Szerintem van, de már ki is húztam a méregfogát.”

Schadl: „De kik azok, ha kérdezősködhetek előre?”

R.: „Nem akarom, mert a tiédet már szerintem hallgatják.”

Kicsit később R. elárulta, hogy egy bizonyos „barátról”, Zs.-ről van szó.

R.:

El fogom mondani, hol van most, hol kapta a vizsgálatot, hogy mitől fél, mi alól akar kibújni, az eredeti papírok, a feljelentés, amit el akar küldeni a miniszter asszonynak. Hogy ki az embere, hogy a parlamenti csávónak mennyit ad, hogy vigye oda Orbánhoz, hogy kitálaljon… És ígértem a két gyereknek három-három kilót, azért mondtam tegnap a hatot. Én azt gondolom, ez nem egy sátáni összeg

Völner Pál az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 29-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Blikken meghallgatható anyagon az is szerepel, hogyan kezdeményezett találkozót Schadl György Varga Judit igazságügy-miniszterrel.

„Valamikor esetleg, úgy hétfő-kedd-szerda körül tudunk beszélni egy tíz percet jó miniszter asszonnyal?” – veti fel a telefonban Schadl, mire Völner azt mondja: „Jó megpróbálok akkor bejelentkezni nála… És te akarsz beszélni vele?”

Ezután így folytatják:

Schadl: „De úgy, hogy te is ott legyél azért.”

Völner: „Mit jelöljünk meg neki?”

Schadl: „A tényleges téma a következő. Itt elindultak ugye ezek a felfüggesztések, fegyelmi eljárások, és nagyon barátságtalan reakciók vannak. Majd neked személyesen elmondom, de már ilyen fenyegetésekig mennek, meg közölték, hogy mindenkit lejáratnak.”

Völner: „Hát azt próbálják meg!”

Schadl: „Csak azért akarok előre szólni, hogy biztos várhatóak ilyen gusztustalan levelek.”

Völner: „A minisztérium nem hagyja szó nélkül, ha ilyen van.”

Schadl aztán arról beszél a Blikken közölt felvételen, hogy hatalmas a cirkusz, egy felháborodott végrehajtó Orbán Viktorig akar menni, hogy őt hogy merik kirúgni, és hogy a kirúgott ember szerint „mindenki csal, mindenki szemét, rohadék.”

„Ez az én szintem, nem kell felemelnünk annál fejjebb” – mondja Völner.

Amikor pedig Schadl arra figyelmezteti, hogy sajtóbotrányt is akarnak csinálni, Völner azt mondja:

„A sajtó részt én viszem, tehát gyakorlatilag bármilyen nyilatkozatot, vagy lereagáljuk bármelyik sajtó fórumon.”

Ezt tudjuk eddig a Schadl–Völner-ügyről

Völner Pál a lehallgatások idején az igazságügyi minisztérium államtitkára volt, a miniszter Varga Judit. 2021 decemberében jelentek meg az első hírek arról, hogy Völnert azzal gyanúsítják, rendszeresen kenőpénzt fogadott el Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől. Varga Judit ezután arról beszélt, semmit nem tudott arról, mit művel Völner, és nem gondolta, hogy neki bármilyen felelőssége van az ügyben. Az ügyészség Schadlra 10 év, míg Völnerre 8 év börtönbüntetést kért, továbbá 200, illetve 25 millió forint megfizetését indítványozza.

A hangfelvételeket a Blikk oldalán hallgathatja meg.