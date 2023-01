Novák Hunor gyermekorvos elmagyarázta a háborgó kommentelőknek, hogy miért kell fizetni kell fityma videóért.

Tegnap a "pénzéhes patkány" jelzővel illetett egy kommentelő

- kezdet friss Facebook-posztját Novák Hunor.

"Rendhagyó dolgon gondolkodom: aki nyilvánosan háborog, hogy miért kerül pénzbe a magánrendelés a Krokiban, miért kell fizetni a Fityma vagy periorális dermatitis kisokos videóért, azok egy űrlapon jelentkezhetnek kétkezi munkára hozzám: bútorszerelés, fúrás, takarítás, kertrendezés, kőműves munka, cserébe ingyen ellátjuk vagy megkapja a kisokos videóimat. Mit gondol, működhet?" – írja a gyermekorvos.

A rendelőtulajdonos hozzáteszi, hogy szerinte sajnos sokan nem becsülik a szaktudást, munkát, és míg a fanyalgók persze pénzért dolgoznak, tőle elvárják, hogy ingyen adja oda tudását.

Teljesen megértem, hogy nincs mindenkinek anyagi lehetősége arra, hogy eljöjjön magánrendelőnkbe vagy 13 ezer forintot fizessen egy átfogó kisokos videóért, de van megoldás! Munkánként munkájával "fizethet"!

Hozzáteszi:

Arra gondoltam, hogy lidokainos érzéstelenítés nélkül kihúzom a kritizálók méregfogát, és csinálok egy űrlapot, ahol alkalmi munkára lehet jelentkezni hozzám. Kolléganőim tegnap egy kisebb felújítás után rengeteget takarítottak, én tegnap és ma is fúrtam, szereltem a rendelőben, de van időnként kertrendezés, talicskázás, kőműves munka, csomagolástechnikai munka is a Krokiban – nekem nem büdös a kétkezi munka, de mi is örülnénk, ha nem nekünk kellene ez csinálni. Vajon lenne érdeklődő? Ha igen, tényleg megvalósítom, természetesen ez is csak szabályosan működhet, így jogásszal és könyvelővel is egyeztetnem kell majd a mikéntjéről.