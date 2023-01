Nem aggódik a leminősítés miatt a gazdaságfejlesztési miniszter

Ahhoz, hogy jobb legyen Magyarország gazdasági megítélése, el kell kerülni a recessziót és le kell szorítani az inflációt – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Nagy a Kossuth Rádióban ezt azzal kapcsolatban említette, hogy pénteken a Standard&Poor’s hitelminősítő intézet több mint tíz év után először lefelé módosította Magyarország besorolását. Gazdasági szakértők szerint egyszerre nem lehetséges a növekedés és az infláció visszafogása: a kormánynak választania kell majd, hogy melyiket részesíti előnyben.

Januárban valószínűleg 25 fölé benéz, de februárban már csökkenés történik, és ezután egy gyors csökkenés következhet be, év végére pedig egy számjegyűvé válhat

- pozitívan tekint a jövőbe az inflációt illetően Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter kitért az egyik nemzetközi hitelminősítő intézet legutóbbi Magyarországról közzétett értékelésére is.

A Standard and Poor’s több mint 10 év után először lefele minősítette Magyarországot, vagyis az éppen hogy befektetésre ajánlott országok között tartja számon. A nagy intézetek 2015 óta csak felfele változtattak a besoroláson, ebből kettőnél Magyarország az alsó kategória közepén helyezkedett el – derült ki az ATV Híradó riportjából.

"Küzdeni kell, hogy ezek a felminősítések megtörténjenek, az S&P visszategyen minket pozitív kilátásba, és utána minősítsen fel. Ez ügyben a két legfontosabb dolog, hogy kerüljük el a recessziót, a másik pedig, hogy a jegybankkal közösen az inflációt leszorítsuk" – mondta Nagy Márton. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök úgy véli ez a beosztás egy iskolai osztályzatban eddig hármas alának minősült, most pedig egy kettest kapott Magyarország. Az intézet indoklásában a tartósan magas inflációt, a forintárfolyam ingadozását, a magas energiaárakat és az uniós pénzek beérkezésének bizonytalanságát emelte ki. A volt jegybankelnök szerint egyszerre csökkenteni az inflációt és gazdasági növekedést elérni szinte lehetetlen. "Azt mondani, hogy el kell kerülni mindenáron a recessziót és meg kell tartani a teljes foglalkoztatást, amit persze én értek és magam is szeretném, ha így lenne, de sajnos az üti azt a szempontot, hogy a költségvetést hogyan lehet minél gyorsabban stabilizálni az elmúlt három év óriási költségvetési megcsúszásai után" – tette hozzá Bod Péter Ákos. Az MSZP gazdasági politikusa szerint a kormánynak választania kellene a növekedés elérése és az áremelkedések kezelése között. "Jelen helyzetben az inflációt letörni lenne a fontosabbik feladat, mert a gazdaság az nincs abban a helyzetben, hogy recessziótól kellene tartaniuk. Nem jó a növekedés, ezek az adatok nem annyira biztatóak, de nem is tragikusak az inflációs adatok viszont kifejezetten tragikusak és mindenkit érintenek, míg a gazdasági növekedést meg nem érzi mindenki" – fogalmazott Burány Sándor. Burány szerint a jelenlegi magas jegybanki alapkamat bár csökkenti az áremelkedéseket, nem segíti a vállalkozások hitelezését, és könnyen munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

