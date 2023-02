Bekerült a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságába még a múlt év szeptemberében Polt Péter legfőbb ügyész felesége – vette észre a 24.hu. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-ben és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalban is van pozíciója Polt-Palásthy Mariannának. A lap a Szerencsejáték Zrt.-re pénzgyárként hivatkozik, mert mint írják, állami monopólium a lottósorolás és a kaparós sorsjegyek forgalmazása is, ami óriási szeletét teszi ki a piacnak. A társasághoz 2021-ben, a legutolsó lezárt évben 701 milliárd forint folyt be a szerencsejátékok után, melynek adózott eredménye 28,3 milliárd forint lett.

A 24.hu cikkében emlékeztettek, hogy a legfőbb ügyész felesége a mostani kormány megalakítása után más megbízást is kapott: a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsági elnöke lett. Emellett 2019 ősze óta ő a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal általános elnökhelyettese is. Korábban a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt.

A lap arról is ír, hogy 2023-tól már nemcsak a Szerencsejáték Zrt. szervezhet online sportfogadást az uniós piacszabályozási normák miatt, a szerencsejáték ipart közelről ismerők szerint azonban valójában azonban nem nyílt meg január 1-jével a piac, mert a szabályokat úgy alkották meg, hogy azokkal lényegében ki is zárták a lehetséges külföldi konkurenciát.